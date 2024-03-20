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反罷免阿縣地檢長官善貞 促查收集簽名欺詐 發起者有信心通過核實

記者劉先進／屋崙報導
阿縣選務處正在核對罷免地檢長官善貞（圖）的簽名請願書的有效性。（記者劉先進╱攝影）
阿縣選務處正在核對罷免地檢長官善貞（圖）的簽名請願書的有效性。（記者劉先進╱攝影）

罷免阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）的行動爭議不斷。阿縣選民登記處宣布，隨機抽樣不足以確認是否達到罷免選舉的簽名人數門檻、需人工統計核實。官善貞的支持者要求北加州聯邦檢察長，調查他們所稱罷免組織者的欺詐行為，包括收集簽名時，沒人依規守在簽名桌、簽名可能被篡改、簽名收集者欺騙一些人簽署請願書等。

罷免發起方之一的陳錫澎（Carl Chan）19日表示，當初就預料到一些簽名可能因種種原因不合規，所以收集的簽名超過12萬，遠多於法定要求的7萬3195個。有信心經過選務處的核實，達到罷免選舉的門檻。至於支持官善貞方面提供的照片等資料，根本不能證明收集簽名欺詐違規，「他們知道罷免選舉無可逃避，想盡一切辦法拖延。」

「為每個人拯救阿拉米達」組織（Save Alameda for Everyone）去年發起罷免，前不久提交罷免簽名請願書。

選民登記處聲明說，收到12萬3374個簽名的支持罷免請願書，使用州法律授權的隨機抽樣方法進行簽名點算。結果不足以確定是否達到了要求舉行罷免選舉的簽名門檻，即需要7萬3195個簽名。根據州法律要求，由於隨機抽樣技術無法從統計學角度確定請願書是否充分，因此，選舉監督官須對經核實的簽名進行人工統計。以確保每個人都能對選舉監票人就罷免請願書充分性的認定充滿信心，而且對簽名進行可靠清點符合罷免提議者、罷免對象和公眾的普遍利益。

官善貞的支持者一個月前就要求州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 調查收集簽名中的欺詐行為，但未收到回覆。如今將請求升級，要求北加聯邦檢察長調查。支持者認為，一些簽名在收集後被不當處理。根據規定，在徵集簽名時，應該有人始終與簽名者在一起。但支持者拍攝的照片顯示，在Target超市外有無人值守的桌子。

對上述說法，陳錫澎予以否認。他說，所謂欺詐是無稽之談。一張照片沒有實際內容，無法證明收集簽名違規。

有人認為，選務處關於隨機抽樣的結果表明，這是罷免失敗的重要信號。但陳錫澎不以為然，他表示，很有信心經過選務處的統計，簽名達到罷免選舉的門檻。

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