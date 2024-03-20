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舊金山裝33個測速攝影機 地點擇定 可自動開罰單

舊金山訊
舊金山計畫安裝測速攝影機的試點地圖。（圖片來源：ABC7 NEWS）
舊金山計畫安裝測速攝影機的試點地圖。（圖片來源：ABC7 NEWS）

作為為期五年的測速安全攝影機試點計畫的一部分，測速攝影機將登陸加州舊金山、屋崙、聖荷西、洛杉磯、長灘和格倫代爾這五個城市。舊金山市交通局已公布了舊金山33個建議安裝這些攝影機的位置。這些攝影機將分布在舊金山市中49平方哩的範圍內。它們被稱為測速安全攝影機(Speed Safety Cameras)，會自動向駕車人開超速罰單。

ABC7 NEWS採訪的許多行人似乎都喜歡這個計畫。在舊金山騎自行車和步行的居民希克斯 (Will Hicks)說：「我完全贊成測速攝影機。我認為這條街上的司機有點神經病！」他指的是Bay Street靠近Van Ness Avenue的一個區域，是要安裝新測速攝影機的地點之一。希克斯表示，他認為這座城市的司機總體上感覺自己擁有這個地方，而且在遵守規則方面有點太過分了。

交通局表示，駕車人速度超過速限11哩/小時，將被罰50元，否則不會收到罰單。如果速度超過了速限16哩/小時，那將花費100元。而如果超過了至少26哩/小時，那就將花費您200元。

「我們對此感到非常興奮，我們認為這可以拯救生命。我們在學校場地外、公園外、老年人中心外，以及我們絕對想保護弱勢族群的區域都安裝了攝像頭，」舊金山交通局官員海克(Shannon Hake)說。

但並不是每個人都完全認同這個想法。

舊金山街道上已安裝的一支攝影機。（圖片來源：ABC7 NEWS）
舊金山街道上已安裝的一支攝影機。（圖片來源：ABC7 NEWS）

舊金山的另一位居民特納(Christian Turner)說：「我認為，如果有更多的資源用於解決更大的問題，那就更好了。就我個人而言，當我走到外面時，我並不真的希望有因超速而收到罰單。」

「我明白他們為什麼這樣做，但是這個城市的花費已經很昂貴了。」舊金山居民斯帕羅克 (Andrea Sparrock)說。她認為，這種做法就是在榨取居民的錢財。舊金山有很多問題需要先解決，例如犯罪和路面上的坑洞。她想知道收來的這些錢會去哪裡。

對此，海克表示，與該計畫相關的任何罰款，都將用於改善整個城市的交通狀況。

目前，城市官員表示，他們仍然必須從供應商那裡購買相機，因此在獲取罰款之前仍有工作要做。舊金山目前目標是在2025年初之前安裝好所有的相機。海克表示，在該計畫實行的前60天內，只會對違規超速者發出警告。

舊金山交通局人員表示，這些是民事處罰，而不是交通違規行為，因此不會影響人們的車輛登記。

舊金山交通局官員海克表示，這一計畫可以拯救生命。（圖片來源：ABC7 NEWS）
舊金山交通局官員海克表示，這一計畫可以拯救生命。（圖片來源：ABC7 NEWS）

舊金山 希克斯 加州

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