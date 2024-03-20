孟達文宣布電動車充電站計畫 希望2030年擁有5000個路邊充電站

舊金山市議員孟達文宣布新的電動車充電站安裝計畫。（取自孟達文的臉書頁面）

舊金山 市議員孟達文(Rafael Mandelman)和舊金山市交通局局長譚沐霖(Jeffrey Tumlin)等城市領導人以及一眾電動車 倡導者聯盟，19日聚集在市政廳前，宣布舊金山新的電動車充電站安裝計畫。孟達文希望，到2030年讓舊金山全市擁有5000個路邊電動車充電站。

根據最新加州數據，2022年舊金山道路上有超過2萬8000輛零排放車輛。相當於舊金山所有輕型車輛的近7%，全州比率為4%。儘管此類汽車日益增多，但舊金山市目前為電動車充電的選擇仍然有限，特別是對於低收入 的舊金山人或沒有車庫的人來說。

居民可以在家中車庫內安裝充電器，或者將其插入舊金山近1200個公共充電站之一。後者是一個不太方便的選擇。對於大部分居民來說，家用充電器並不可行，因為大約70%的舊金山人口居住在多戶住宅中，其中許多人沒有可充電的車庫。此外，許多家庭的基礎設施不支持電動車充電器，低收入社區更是缺乏公共充電站。

孟達文表示，舊金山的電動車需求量比全國城市平均需求量要大。他聽到過許多居民抱怨，他們自己沒有可以充電的車庫，同時路上的充電裝置也總是沒電。「必須採取行動擴張我們的公共充電系統，讓電動車車主們更加容易在這裡生活。」

孟達文表示，這一決定不只是要安裝更多的充電站，而是打算要創造一個更加平等、可持續的公交生態系統。通過策略性地部署充電站點來達到這一目的，改善空氣質量、減少溫室氣體排放，給舊金山帶來更加綠色的未來，同時為城市帶來更多高質量的工作崗位。

舊金山社區青年中心(CYC)運行總監溫靜婷(Sarah Wan)表示，舊金山打算在2040年實現整個城市溫室氣體零排放的目標，並且設置了在2030年達到25%車輛為電動車的臨時目標。為了實現這些目標，可負擔的、便捷的充電站點系統需要得到擴張。

溫靜婷指出，華埠地區的電動車公共充電裝置比舊金山其他地區更加少，同時居民收入也低於平均水平。如果2030年的目標需要達成，沒有一個人應該被落下。「這就是為什麽我們今天在這裡宣布這個計畫。我們可以為一個更加平等、清潔的未來交通系統鋪路。」

譚沐霖表示，為了達成目標，舊金山別無選擇，必須火速為整個交通系統降低碳排放量，建設一個快捷、頻繁、可靠、清潔和安全的交通系統。這也意味著，城市需要給舊金山的居民提供將出行工具更換成電動車的選擇，不論他們有沒有自己的充電車庫。舊金山需要為他們排除障礙，建造普及的、無所不在的路邊電動車充電裝置系統。