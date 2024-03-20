大型公用事業滿意度 PG&E排名後段班

PG&E在27家美國公用事業公司的消費者滿意度調查中，今年排名第20位。（美聯社）

「信使報」（Mercury News）報導，一項新的調查顯示，在全美數十家大型公用事業公司中，太平洋瓦電（PG&E）客戶滿意度排名位於最後三分之一，儘管這家飽受困擾的電力公司的排名與2023年比仍正在上升。

本周二（19日）公布的「美國消費者滿意度指數」（American Consumer Satisfaction Index）編制的最新能源公用事業研究報告，列出了美國27家公用事業公司的結果。在2024年的調查中，總部位於屋崙的PG&E在27家美國公用事業公司中排名並列第20位，但仍超過了其在2023年調查中的第27名。

該調查使用 10 項基準來衡量客戶滿意度，包括提供可靠電力服務的能力、行動應用程式的質量及可靠性、每月帳單的易理解性、網站滿意度、停電後恢復電力服務的能力、公司員工的禮貌和樂於助人、有關節能理念的信息、支持綠色項目的努力以及支持當地社區的努力。

PG& 在過去十年間遭受了多起災難，包括 2010 年摧毀聖布魯諾（San Bruno）居民區的致命煤氣爆炸、北加州 大片土地被燒毀的一連串致命地獄山火，以及為減少野火發生機率而故意停電。

最近，PG&E電力成本的飆升推高了每月的公用事業帳單，激怒了該公司越來越多的用戶。根據PG&E提供給新聞機構的估算，從1月初開始，PG&E每月的帳單平均約為294.50元，比2023年1月初生效的前一年平均月費高出22.3%，當時典型居民用戶的合併帳單為240.73元。

加州公用事業委員會最近的一項決定，為PG&E再次臨時提高每月帳單奠定了基礎，這項決定將在四月或五月開始產生影響。

PG&E的用戶感到擔憂的另一個原因是，他們每月帳單的上漲速度遠高於以消費物價計算的灣區通貨膨脹 率。在截至二月份的12個月內，灣區的消費物價上漲了2.4%。換句話說，PG&E用戶每月帳單的上漲速度約為當地九個縣市一般通貨膨脹率的9倍。

PG&E在2023年的利潤大幅增長，電力和天然氣收入飆升，也令客戶感到擔憂。今年二月，PG&E報告稱，其2023年的利潤總額為22億4000萬元，比2022年增長了24.6%。PG&E 還進一步讓股東們高興地預測，投資者可以預期 2024年的收益會更好。