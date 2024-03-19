我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺94歲亞裔婦兇手只判5年緩刑 華人社區不滿處分寬鬆

川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

灣景區華婦去年遭推倒致死 重啟調查 亞裔領導人促朝仇恨犯罪偵辦

編譯組／綜合報導
2023 年一名亞裔老年婦女在灣景區被推到並死亡，警方本月重啟調查並同意公布最初被認定為意外死亡的視頻。（美聯社）
2023 年一名亞裔老年婦女在灣景區被推到並死亡，警方本月重啟調查並同意公布最初被認定為意外死亡的視頻。（美聯社）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，在警方被要求重新調查2023年一名亞裔老年婦女在灣景區（Bayview）死亡事件，並提高其透明度的幾天後，舊金山市長布里德（London Breed）和警察局長史考特（BillScott）同意重啟調查，並公布最初被認定為意外死亡的視頻，但必須在調查結束後才能公布。

2023年7月3日，63歲的中國移民Yanfang Wu（音譯，吳艷芳）在灣景區的人行道上被人推倒。兩天後，她在醫院死亡。同年8月，舊金山警察局（SFPD）宣布，在詢問了「一名相關人員」並「用盡調查線索」後，警方將這起死亡事件歸類為意外事故並結案。

警方發言人塞諾夫斯基（Evan Sernoffsky）說，警方本月重啟調查，是因為出現了新的證據，而非迫於社會壓力。他以調查仍在進行為由，拒絕透露新的證據是什麼。

布里德17日在社交媒體上說，加州亞太裔社區領袖在紀念2021年亞特蘭大溫泉槍擊案的活動中，懇求她提高吳案的透明度。

「我相信透明度，並與API社區站在一起，為仇恨事件的所有受害者和倖存者伸張正義，」布里德在Facebook上寫道，「我希望儘快公布視頻、以受害者為中心，意味著倖存者家屬絕對應該首先得到通知，這樣就不會有任何意外。我們也不會讓他們再次受到創傷。」

當天晚些時候，史考特在X（原Twitter）上分享了布里德的信息，並表示他的部門將在調查結束後公布視頻。

全國性組織亞裔正義運動（AsianJustice Movement）指出，本月被控襲擊一名71歲亞裔婦女的人與推搡吳艷芳的人是同一個人，此人曾作為嫌疑人接受警方詢問。警察局以調查為由拒絕對此指控發表評論。

代表被告霍普金斯（Thea Hopkins）的公辯律師納迪維達（Kathleen Natividad）在上周的一份聲明中說，新的指控絲毫沒有改變警方和地檢長對2023年事件進行審查，並正式認定其為一起事故的事實，並稱霍普金斯也是社區中的弱勢群體。

布里德和史考特16日都出席了在日本城舉行的紀念活動，紀念2021年3月16日亞特蘭大溫泉槍擊案造成六名亞裔婦女和另外兩人死亡。

在活動上，反亞裔暴力組織「亞裔強壯」（Asians AreStrong）創始人廖國良（Hudson Liao）要求市政府公布吳之死的視頻，並將其作為兇殺案和可能的仇恨犯罪進行調查。

亞裔 舊金山 亞特蘭大

上一則

谷歌節約 減少員工浪費食物

下一則

4口之家3死車禍 僅2月大男嬰存活 肇事者疑78歲華人

延伸閱讀

灣景區華婦去年遭推倒致死 重啟調查

灣景區華婦去年遭推倒致死 重啟調查
舊金山汽車撞公車站3死2重傷 1童當場喪命1嬰未脫險

舊金山汽車撞公車站3死2重傷 1童當場喪命1嬰未脫險
灣區中醫藥界聯慶 「中藥日」誕生

灣區中醫藥界聯慶 「中藥日」誕生
灣區委員會慶新年 布里德再提熊貓外交

灣區委員會慶新年 布里德再提熊貓外交
麥法恩公共安全政綱 布里德反擊：充滿不成熟想法

麥法恩公共安全政綱 布里德反擊：充滿不成熟想法

熱門新聞

哈克高中華裔學生李文婷和她的參展作品。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷學生科技展 課外思維試金石 評委：部分作品具博士水平

2024-03-15 02:20
舊金山灣區台裔創業家Olivia Chen（左）與夥伴Pauline Ang針對大眾需求打造植物性奶茶，除茉莉花、紫薯等口味外，還有市面上唯一一款直接以「台灣風味」命名的奶茶（Taiwan Style Black Milk Tea）。（中央社）

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

2024-03-12 01:36
現場照片顯示，公交站被完全損毀，肇事車輛是一輛白色奔馳SUV，頭部嚴重變型。(ABC 7電視新聞截圖）

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

2024-03-18 16:09
余鶯鶯生前與丈夫伊格居住在南灣的富裕小鎮洛斯蓋圖。（記者葛歆睿 / 攝影）

洛斯蓋圖殺妻拋屍案開庭 嫌犯當庭注視受害者家人

2024-03-15 22:33
特斯拉Cybertruck是這間咖啡小舖的電力來源。（記者徐蓓蓓╱攝影）

特斯拉電力足 夫妻經營南灣Cybertruck咖啡店受歡迎

2024-03-11 21:45
灣區知名活動家孫曉光(左)去世。右為楊安澤。（本報檔案照）

楊安澤競選團隊成員 灣區華人政治活動家孫曉光去世

2024-03-14 17:31

超人氣

更多 >
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫
「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了

「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房
車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人