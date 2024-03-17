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美中青少年交流 首團金山出發

記者楊逸辰／舊金山報導
活動現場人員合影。（記者楊逸辰／攝影）
活動現場人員合影。（記者楊逸辰／攝影）

一群美國學生在美中觀眾面前用全中文演唱中國歌唱家彭麗媛的名曲「在希望的田野上」，這樣的場景實屬罕見。2023年11月舊金山亞太經合會（APEC）後，中國國家主席習近平提出擴大美中青少年交流，開啟五年歡迎五萬名交流生願景和計畫，首發團3月16日正式從舊金山出發，呼應了在舊金山提出此理念的地理關係，成為一個歷史的時刻。

首發團是由華盛頓州的斯特雷康（Steilacoom）高中和林肯高中學生們展開。旅行團3月16日到舊金山國際機場等待航班，受到中國領事館成員、斯特雷康市長穆雷（Dick Muri）及中國國際航空（Air China，簡稱國航）工作人員熱烈接待。

中國駐舊金山總領館代總領事宋國選表示，這是中國提出開啟五年歡迎五萬名交流生的倡議活動之一，是打開中美個人與個人之間交流的活動，學生們用自己的耳朵和眼睛，親自感受立體多元的中國，希望以後有更多青少年能到中國，促進中美青少年友好交流。

首發團將在中國首都北京訪問六天，分別前往清華附中、央視大樓、故宮、首都體育學院、鳥巢、首鋼工業園和美國大使館。22日飛往湖北十堰，並造訪武當山。23日將前往廣州，並在深圳、惠州三天。3月27日從深圳經北京轉機回美國。

參加本次旅行的學生喬（Lucky Joe）表示，他既興奮又緊張，興奮是因為將見到許多中華文化歷史古跡，緊張則是因為他和同學們將在中國許多觀眾面前表演歌唱。他說：「我們從10月以來準備到現在。」

歡送會上，旅行團學生成員為在場參加活動的人們用全中文演唱中國歌唱家彭麗媛的名曲「在希望的田野上」，隨後又由喬和他的雙胞胎兄弟領頭為大家帶來了一曲美國歌唱家金（Ben E. King）的「站在我身邊」（Stand by Me）。

穆雷表示，美中之間不應該是敵人，應該是戰略競爭夥伴，目前在中國學習的美國學生是來美國學習的中國學生的千分之一，美國需要更多地了解中國。

中國國際航空美國地區總部總經理彭雷表示，國航按照去年訂定的交流生計畫做了充分的準備，在中國駐舊金山美國總領館領導下，和西雅圖市的這兩所高中積極對接，3月16日是這五萬人中的第一團美國交流生團隊，是一個歷史的時刻。

參加本次旅行的學生喬（Lucky Joe）表示，他感到既興奮又緊張。（記者楊逸辰...
參加本次旅行的學生喬（Lucky Joe）表示，他感到既興奮又緊張。（記者楊逸辰／攝影）
來自華盛頓州的學生們整裝待發。（記者楊逸辰／攝影）
來自華盛頓州的學生們整裝待發。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 十堰 大使館

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