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金門公園百年歷史體育館 斥資1.4億大翻新

編譯組／綜合報導
Kezar Pavilion 建於1926年，從那時起，這裡就開始舉辦各種體育賽事和活動，100年來體育館從未進行過任何改進。（美聯社）
Kezar Pavilion 建於1926年，從那時起，這裡就開始舉辦各種體育賽事和活動，100年來體育館從未進行過任何改進。（美聯社）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山金門公園（Golden Gate Park）內一座擁有百年歷史的體育館Kezar Pavilion，將要承擔兩項新任務：首先是作為附近居民的休閒中心，其次是作為指定的災難應對設施。

在發生災難性地震時，該館將成為流離失所者的避難所和資源庫，但首先必須確保其安全性足以抵禦地震。日前在公園警察總部舉行的社區會議上，公布了一項為期兩年、耗資1億4000萬美元的翻新工程。

Kezar Pavilion 是一座專為籃球等球場運動而建的市政設施，於1926年啟用，從那時起，這裡就開始舉辦各種體育賽事和活動、拳擊比賽、輪滑比賽、音樂會、高中比賽和舊金山灣區夏季職業籃球聯賽。100年來，體育館從未進行過任何改進。

體育館開工後將關閉，可能要等到 2026 年百年慶典的兩年後重新開放。

這座燈光昏暗的小型體育館是一座歷史性建築，其占地面積不能改動。但內部可以根據現代需要進行改造，首先是用可伸縮式看台取代永久性木質長凳，並拆除陽台長凳座位。這將減少目前4000個座位的容量，新的座位數尚未確定。

此外，一個簡陋的附屬建築也將被拆除，該建築是舊的更衣室，裡面設有木製隔間，舊金山49人隊和他們的NFL 對手曾在這裡使用過，他們都是通過停車場下方一條黑暗且布滿灰塵的隧道進入體育場的。

公園局（Recreation and Park Department）項目經理莫爾（Dan Mauer）說：「這裡很擁擠，而且已經過時，無法滿足參賽者的需求。」

隧道也具有歷史意義，必須予以保留；但附屬建築將被一座現代化的玻璃質地的兩層建築所取代，其面積是原來的兩倍，並將搬遷到體育館的後面。新的地下一層將是現代化的更衣室。高層將設有健身房和多功能廳，俯瞰球場。在緊急情況下，這些房間可以用作避難所。

該項目的一半費用（7000 萬美元）將來自舊金山選民在2020年批准的地震安全和應急響應債券，用於提供災難響應設施，它將為最多150名流離失所者提供臨時住所，同時還將向全市居民分發必需品。

隨著附近一座公寓大樓的竣工，Kezar 的使用率只會越來越高，該大樓將取代附近的麥當勞（McDonald′s），提供144個單位，全部為經濟適用房。

社區宣傳活動將在整個夏季繼續進行，如果有足夠多的人表示有興趣，還將提供更多的參觀機會。會議和參觀報名將在公園局網站上公布。

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