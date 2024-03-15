鬧市淨土列治文區 去年3類犯罪大增

代表列治文區的議員陳詩敏在今年11月的改選中可能面臨嚴峻的挑戰。（美聯社）

舊金山 的列治文區(Richmond District)一向是鬧市中的一片淨土，但是從疫情 爆發以後治安亮起紅燈，搶劫、偷竊、兇殺案件大增。有些區民對官府無所作為大為不滿，代表這一區的議員陳詩敏(Connie Chan)在今年11月的改選中可能面臨嚴峻的挑戰。

在列治文區土生土長的Sam Hom表示，疫情爆發後，他裝了監控攝影機。有一天他看到有人想挑開他家的門鎖。又有一天，在他住的那條街，警察向一名男子開槍，那人在家庭糾紛中用刀刺自己的母親和母親的狗，那名男子傷重死亡。另一天，66歲的Sam Hom開車載著自己的妻子，竟然有人在路上攻擊他們行進中的車子。Sam Hom表示，他的妻子受到相當大的驚嚇，現在如果沒有他陪伴，她根本不敢出門。

Sam Hom表示，他在認真考慮是否應該搬家。根據舊金山市警局的犯罪報告，2023年列治文區的搶劫案件(robberies)有132宗，這是六年 (或更久) 以來最高的數字，比起2022年的87宗，成長率是52%。從2017年到2022年，本區的殺人致死案件(homicides)最多每年只有一宗，但2023年卻有四宗。

2022年有443宗偷竊案件(burglaries)，2023年則有480宗，增加了8%。不過也有些類型的犯罪反而減少了，譬如傷害案件(assaults)減少了26%。汽車盜竊(motor vehicle thefts)和侵占性盜竊(larceny thefts)則幾乎持平。

列治文區的居民、商家和市議員陳詩敏認為，市長和市警局把市中心區看成第一優先，沒有給列治文區足夠的巡邏警力，這是犯罪升高的重要原因。

列治文區的警隊長坎寧(Chris Canning)指出，他不認為巡邏警員不足是本區特有的問題，而是全國警政單位都有的狀況。如今警察難為，年輕人不再喜歡以警政工作為志願。舊金山市警局警員職缺有522名之多。

陳詩敏屬進步派。很多人認為進步派的政見是罪犯為所欲為的淵藪。市長布里德的前任顧問邁珍(Marjan Philhour)屬溫和派(moderate)，她出馬在11月挑戰陳詩敏。她的第一優先就是公眾安全。

截至發稿本報未獲得陳時敏回應。