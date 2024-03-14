聯航往返金山客機1周狀況連連 安全性受質疑

過去一個多星期以來，聯合航空客機發生多次緊急狀況迫降，多是往返舊金山機場班機 。（美聯社）

聯合航空（United Airlines）客機過去一周狀況連連，經歷多起緊急迫降事件。而且大多是往返舊金山 國際機場的班機，其安全性受到外界質疑。

3月4日，一架從夏威夷飛往舊金山的聯航客機，在舊金山上空時引擎突然故障，必須緊急迫降；7日，一架飛往日本的聯航客機，在舊金山國際機場起飛時，一個輪胎突然脫落，掉在機場停車場，導致汽車毀損；8日，一架從舊金山飛往墨西哥 市的聯航客機因為出現液壓問題，緊急迫降在洛杉磯機場；11日，一架由澳洲 飛往舊金山的聯航客機因為「維修問題」，被迫返回雪梨機場。

鑑於阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 Max客機1月5日在飛行途中艙門在高空脫落，引起上述聯航客機乘客的恐慌。

不過，航空專家認為，聯航出現的這一系列事件只是運氣不好，並非是系統性問題，不應該阻止旅客搭乘其班機。

聖荷西州立大學（San Jose State University）講師，也是美國一家大型航空公司機長的米勒（Scott Miller）指出，聯航最近發生的多起事件涉及不同類型的客機，狀況因素也沒有相似之處。他說：「在我看來，這些事件不存在系統性問題，它們會在短時間內連續發生，只是隨機的壞運氣。」

在所有這些緊急迫降事件中，沒有人受傷，機組人員也能將飛機安全降落在最近的機場。米勒說：「這些都不是靠運氣能做到的。」

米勒指出，聯邦制定的設計標準禁止製造可能出現「單點故障」（single point of failure，會引起整體故障的單一問題）的商用飛機，因此，飛機有足夠的工具可以安全降落地面。例如，發生液壓故障的客機配備有另外兩個獨立的液壓系統，因此能繼續安全飛行。

國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）正在調查舊金山機場聯航客機掉落輪胎的案件。聯航也表示，他們也正在調查每一起出狀況的事件。