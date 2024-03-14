金山最富裕「海崖」地區 成陳詩敏能否連任關鍵

舊金山富裕保守的海崖社區，可能是決定華裔市議員陳詩敏11月能否連任的關鍵。(取自陳詩敏臉書)

「海崖」地區(Sea Cliff)是舊金山 最富裕最保守的社區之一，社區居民現在主要目標是所在地區的市議員陳詩敏(Connie Chan)。他們正聯合力量支持中間派候選人邁珍(Marjan Philhour)，欲將進步派陳詩敏趕下台。因此，海崖社區可能是決定目前唯一華裔市議員陳詩敏11月能否連任的關鍵。

2022年的選區重新畫分，將Lake Street以北的十多個街區與舊金山唯一封閉社區Presidio Terrace，移至市議員陳詩敏所在的舊金山第一區。畫分在其中的海崖社區，將首次對所在選區擁有舉足輕重的選票力量。

富裕且安靜的海崖社區選民舉辦活動，挨家挨戶敲門，與鄰居討論投票 給邁珍。相關競選活動可能影響今年舊金山最激烈的市議員競選。

2020年，陳詩敏僅以125票擊敗邁珍。政治專家預測，海崖社區選民的加入將傾向邁珍，此對陳詩敏來說，可能將是個挑戰。

「舊金山紀事報」報導，海崖社區居民威廉斯(Rita Williams)與鄰居表示，儘管舊金山報告犯罪率在過去幾年略有下降，但他們厭倦見到社區零售商關閉及市中心陷入困境，並且擔憂街區安全。

儘管從統計數據來看，舊金山比休士頓、達拉斯、西雅圖與紐奧良等其他大城市更安全。

但是，無論公平與否，許多海崖社區居民在前進步派地方檢察官博徹思(Chesa Boudin)與三位舊金山聯合學區委員被罷免 的刺激之下，將城市問題歸咎於進步派。

然而，陳詩敏的競選連任行動為她在任紀錄進行辯護，指出陳詩敏正在與遷入她所在選區的選民聯絡。競選發言人愛德華茲(Julie Edwards)表示，自從選區重新畫分以來，已對第一區最新居民進行廣泛聯繫，包括舊金山警局列治文站警長等會面，討論可採取何種措施加強社區安全。

愛德華茲將選民憂心的許多問題、歸咎於市長布里德，並認為曾擔任布里德資深顧問的邁珍，也難辭其咎。陳詩敏競選總部指出，陳詩敏將持續為第一區所有居民奮鬥，這是她過去三年每天在做的事。

海崖社區位在Pacific Ocean、Presidio與列治文區之間，長期以來為舊金山菁英人士聚集地。這個街區是億萬富翁與富裕舊金山人的家，包括Salesforce聯合創辦人賓尼歐夫（Marc Benioff）、Twitter聯合創辦人多西（Jack Dorsey）、Gap聯合創辦人菲雪Donald Fisher等。