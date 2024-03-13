麥法恩公共安全政綱 布里德反擊：充滿不成熟想法

布里德正在一次社區活動上發言。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 市長選戰日益激烈，前任市長麥法恩(Mark Farrell)和現任市長布里德(London Breed)昨(12)日就公共安全政策針鋒相對。麥法恩指稱，舊金山的「問題始於管理層，始於市長(布里德)。」布里德則透過競選發言人阿雷拉諾 (Joe Arellano)強力反擊，認為麥法恩的政策綱領充滿不成熟想法；還說之前麥法恩擔任市長時，簽訂了糟糕的合同，「布里德市長不得不清理他的爛攤子」。

阿雷拉諾認為，麥法恩所提的政策綱領，對現任市長的計畫做了不少抄襲。

舊金山市長布里德競選發言人阿雷拉諾回應麥法恩的公共安全提議。（圖片來源：LinkedIn）

麥法恩提議，在日落時關閉市政中心廣Civic Center和Mission區的公園。 阿雷拉諾表示，市政府已規定園區開放時間為凌晨5時至午夜。 將廣場圍起來並在日落時關閉廣場，會傷害該地區的居民和遊客。

麥法恩擬重新制定延遲退休 選擇計畫（DROP計畫），讓退休警官重新歸隊，維護城市安全。布里德表示，如果她連任，可以在三年內實現全部人員配備，而無需執行極其昂貴的DROP計畫。

「我們需要透過激勵官員離職和增加招募來實現人員配備滿員，而不是把希望寄託在兩年後可能發生的事情上。」阿雷拉諾表示。

麥法恩提議，是臨時街頭販賣計畫永久化。阿雷拉諾回應，這是麥法恩再一次沒有新的想法，只能把布里德市長的成功想法變成自己的。但在這種情況下，他竟然提議以一種不真實的方式來做這件事。布里德市長曾大膽提議暫停街頭販賣，以控制公共安全狀況，但當時麥法恩卻不見蹤影。

麥法恩並計畫增加更多警察學院課程。阿雷拉諾回應，布里德市長已經在這樣做了。由於布里德市長的努力，該市預計將再次開設50人的學院課程，使SFPD入職工資成為地區最高。明年還將雇用200名警員，並在三年內實現滿員。

「當麥法恩擔任市長時，他迫使 SFPD簽訂了一份糟糕的合同，導致招募人數大幅減少。布里德市長不得不清理他的爛攤子。 」阿雷拉諾説。