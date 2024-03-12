市場街、Octavia大道 成金山最危險路口

街道交匯的十字路口是舊金山交通事故的熱點地區。（美聯社）

儘管舊金山 通過名為 「零願景」（Vision Zero）的倡議，在全市範圍內推動了為期十年的減少交通事故死亡人數的工作，但舊金山的街道總體上「並沒有變得更加安全」。全市的數據顯示，街道交匯的十字路口是交通事故的熱點地區。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）分析了過去十年中涉及車輛、自行車和行人的交通碰撞事故中造成人員傷亡的城市數據。繁忙的市中心街道和靠近高速公路進出口的街道，往往比城市更多居民區的街道碰撞事故發生率更高。數據還顯示，大多數碰撞事故都是由超速引起的，對於街道安全倡導者來說並不意外。

舊金山市最危險的十字路口有：市場街（Market Street）和Octavia大道（Octavia Boulevard ）。這個寬闊的十字路口位於101號高速公路進入市區之處，其四角有公寓、社區中心、餐館和商店。從2014年到2023年，這裡至少發生過71起造成人員傷亡的碰撞事故。其中近一半涉及自行車。雖然最近的一些變化，包括分隔自行車道的物理障礙和改善交通信號配時，讓自行車先行等，將有助於減少十字路口的碰撞事故。但車速仍然是該路口的一個問題，尤其是在紅燈附近。

對行人來說最糟糕的路口是第五街（Fifth）/Cyril Magnin街和市場街，一半以上的碰撞事故涉及步行者。在這個熙熙攘攘的十字路口，送餐員騎著摩托車從提著行李箱和購物袋的遊客身邊飛馳而過，騎自行車的上班族則與公交車和計程車並駕齊驅。作為公共運輸樞紐，該地區需要成為一個優先考慮行人、騎自行車者和公共運輸使用者安全的區域。

街區中段碰撞事故最嚴重的是第16街（16th Street）和Portrero大道，其交叉口或其附近發生了51起碰撞事故，使其成為第八大最危險交叉口，但如果將發生在街區中間的碰撞事故計算在內，該交叉口則位居榜首。

儘管舊金山在「零願景 」實施的過去十年中，碰撞事故的數量並沒有減少，但在實現更安全的街道方面已經取得了一些進展，如更好的交通信號配時、2019年實施的快速建設修復措施，以及在疫情 期間實施的慢行街道，那裡汽車必須減速行駛，並與行人和騎自行車的人共用道路。