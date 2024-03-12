我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

北加確診麻疹兒童 可能傳給300人

編譯組╱綜合報導
北加州一確診麻疹兒童可能散播病毒給兩家醫院約300民眾。（美聯社）
北加州一確診麻疹兒童可能散播病毒給兩家醫院約300民眾。（美聯社）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，艾爾度拉多縣（El Dorado County）衛生官員周五（8日）表示，上周一名確診麻疹病例的兒童，有可能將這種高度傳染性疾病感染給了加州16個縣300人。

這名兒童於3月5日出現在兩家醫院，分別是聖荷昆急診中心（San Joaquin Urgent Care）和戴維斯加大健康急診部（UC Davis Health Emergency Department）。醫院裡的人可能在此期間接觸過這名病患。

這是2024年在加州確診的第三例麻疹確診病例。同時，美國的麻疹病例也在增加，公共衛生專家將這一令人擔憂的趨勢歸因於疫情期間，人們錯過了麻疹-腮腺炎-風疹（MMR）疫苗的接種，以及全球旅行的增加，未接種疫苗的人在麻疹流行的國家旅行並帶回這種疾病。

聖荷昆縣公共衛生服務局（Public Health Services）公共信息官法澤卡斯（ István Fazekas ）說，在聖荷昆縣急診診所可能有不到30人感染了這種疾病。他說，所有這些人之前都接種了麻疹疫苗，因此聖荷昆縣沒有進一步的警報。目前還不清楚這300人中是否包括這些人。

戴維斯加大表示，目前已經確定並聯繫了那些可能在其急診科接觸過麻疹的人。

衛生官員表示，任何在3月5日中午12時至下午5時期間在戴維斯加大急診科就診的人，如果有任何疑問，可撥打普萊賽維爾（Placerville）的艾爾度拉多縣公共衛生熱線（530）621-6320，或南太浩湖市（South Lake Tahoe）的熱線電話（530）573-3154。

艾爾度拉多縣公共衛生官員閔森（Matthew Minson）表示，民眾不應該直接去急診科，因為這可能會增加傳播的風險。

閔森說，衛生官員將收到在此期間前往急診科的人員名單，並將與他們聯繫，提供進一步的指示。

麻疹通常先是發燒，然後是咳嗽、流鼻涕、紅眼病和皮疹。受感染的人從出疹前四天到出疹後四天都有傳染性。

疫苗 加州 疫情

上一則

因脫水急診自費花5000元 聯邦前衛生署長痛斥「醫療體系崩潰」

下一則

加州初選投票率低主因 日益分裂政治氛圍、選票上相對乏味競爭

延伸閱讀

NBA／戴維斯1人罰球抵灰狼整隊 愛德華抱怨：真的太難了

NBA／戴維斯1人罰球抵灰狼整隊 愛德華抱怨：真的太難了
小金人為什麼被稱為「奧斯卡」？ 你很難猜得到

小金人為什麼被稱為「奧斯卡」？ 你很難猜得到
影藝之都／小金人被稱奧斯卡 傳聞軼事多

影藝之都／小金人被稱奧斯卡 傳聞軼事多
NBA／前戰慘敗塞爾蒂克52分 勇士末節爆發痛宰公鹿35分

NBA／前戰慘敗塞爾蒂克52分 勇士末節爆發痛宰公鹿35分
NBA／詹姆斯破紀錄輸球「魔咒」太強 戴維斯：你就別破紀錄了

NBA／詹姆斯破紀錄輸球「魔咒」太強 戴維斯：你就別破紀錄了

熱門新聞

董氏兄弟感恩圖報，傳為佳話。圖為左起，Janice Dong，她的先生Ron，與弟弟Lloyd，與妻子Girina，一同探視幼時故居。(取自聖地牙哥州立大學)

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

2024-03-06 22:07
加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）

PG&E二度漲價 今年已調高2成 民眾怒：到底要漲多少才夠　

2024-03-08 13:35
在同一間公寓住了80年的94歲米慎老婦，由於「埃利斯法案」面臨被新房東驅逐的命運。（電視新聞截圖）

舊金山94歲婦 面臨被逐出住80年公寓

2024-03-07 01:17
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's熱賣迷你托特包 華人巧手改造

2024-03-09 01:11
聖荷西被評為美國生活質量最佳的居住地之一。（美聯社）

美國新聞與世界報導評選 聖荷西為全美最宜居城市第4名

2024-03-06 01:12
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's推迷你托特包搶翻天 華人巧手改造

2024-03-08 20:22

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利