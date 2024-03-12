北加確診麻疹兒童 可能傳給300人

北加州一確診麻疹兒童可能散播病毒給兩家醫院約300民眾。（美聯社）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，艾爾度拉多縣（El Dorado County）衛生官員周五（8日）表示，上周一名確診麻疹病例的兒童，有可能將這種高度傳染性疾病感染給了加州 16個縣300人。

這名兒童於3月5日出現在兩家醫院，分別是聖荷昆急診中心（San Joaquin Urgent Care）和戴維斯加大健康急診部（UC Davis Health Emergency Department）。醫院裡的人可能在此期間接觸過這名病患。

這是2024年在加州確診的第三例麻疹確診病例。同時，美國的麻疹病例也在增加，公共衛生專家將這一令人擔憂的趨勢歸因於疫情 期間，人們錯過了麻疹-腮腺炎-風疹（MMR）疫苗 的接種，以及全球旅行的增加，未接種疫苗的人在麻疹流行的國家旅行並帶回這種疾病。

聖荷昆縣公共衛生服務局（Public Health Services）公共信息官法澤卡斯（ István Fazekas ）說，在聖荷昆縣急診診所可能有不到30人感染了這種疾病。他說，所有這些人之前都接種了麻疹疫苗，因此聖荷昆縣沒有進一步的警報。目前還不清楚這300人中是否包括這些人。

戴維斯加大表示，目前已經確定並聯繫了那些可能在其急診科接觸過麻疹的人。

衛生官員表示，任何在3月5日中午12時至下午5時期間在戴維斯加大急診科就診的人，如果有任何疑問，可撥打普萊賽維爾（Placerville）的艾爾度拉多縣公共衛生熱線（530）621-6320，或南太浩湖市（South Lake Tahoe）的熱線電話（530）573-3154。

艾爾度拉多縣公共衛生官員閔森（Matthew Minson）表示，民眾不應該直接去急診科，因為這可能會增加傳播的風險。

閔森說，衛生官員將收到在此期間前往急診科的人員名單，並將與他們聯繫，提供進一步的指示。

麻疹通常先是發燒，然後是咳嗽、流鼻涕、紅眼病和皮疹。受感染的人從出疹前四天到出疹後四天都有傳染性。