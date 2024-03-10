我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡完整得獎名單／「奧本海默」大贏家 艾瑪史東奪最佳女主角

奧斯卡／「奧本海默」諾蘭拿最佳導演獎 史蒂芬史匹柏頒獎

舊金山Zara聯合廣場店明年2月熄燈 香奈兒市區展店

記者李怡／舊金山報導
Zara舊金山聯合廣場店將不會在2025年1月後續簽租約。（記者李怡／攝影）
Zara舊金山聯合廣場店將不會在2025年1月後續簽租約。（記者李怡／攝影）

西班牙時尚潮流服飾名品店Zara，10日在回應本報的郵件中證實，舊金山聯合廣場(Union Square)的Zara店將不會在2025年1月後續簽租約。但並未透露關閉店面的具體原因。

公司發言人表示，雖然位於聯合廣場250 Post St.的門市將在2025年1月後停止營業，但另一家位於舊金山石頭城購物中心（Stonestown Galleria）的Zara店面不會關閉，顧客仍然可以前往光顧。

據Zara官網數據，這家公司在全球5大洲75個國家共有1238間分店。資料顯示，每間分店的面積為1500平方公尺。此外，Zara的分店集中開設在人流高及高消費的地方。2020年6月10日，Zara母公司曾宣布關閉全球1200間實體店面，並將重心轉為網路營銷。

Zara決定關閉其聯合廣場店，正逢舊金山市中心關店浪潮的高峰，上周梅西百貨(Macy's)證實，計畫關閉位於聯合廣場，具有100多年經營歷史的大型旗艦店。此外，聯合廣場的T-Mobile、Express和RealReal等公司在過去一年中都陸續關閉了舊金山市中心店。目前聯合廣場的店面空置率約達到22%，約為舊金山其他金融區的四倍。

聯合廣場購物區的Nordstrom和Bloomingdale's商場於去年8月關閉，空出超過30萬平方英尺的空置面積。自2023年6月以來，數十家名品店面已撤離舊金山。

代表聯合廣場的舊金山市議會議長兼第三區市議員佩斯金表示，市府為舊金山購物中心的復甦制定了多管齊下的策略，包括引進娛樂表演和夜市活動，繼續提高社區安全性，以及與城市和當地團體合作加強外設街區改善。

目前舊金山市中心的商業面臨不只是治安的挑戰，還包括旅遊業沒有完全復甦，市區辦公樓的空置率高達30%以上，辦公人員減少等一系列問題。聯合廣場做為曾經備受世界矚目的旅遊聖地和購物中心，近兩年隨著名品店的不斷撤離和關閉，已失去了往日的光芒。

梅西百貨明年初就會撤離，將空出更多商業空間，最近從聯合廣場周邊撤出的還有Forever21、H&M、Uniqlo、迪士尼商店和Nordstrom百貨等多家名品店。但有撤出也有擴張。奢侈品香奈兒（Chanel）在市區再開新店。香蕉共和國（Banana Republic）服裝公司也在市區內拓展了新店。

舊金山 梅西百貨 Nordstrom

上一則

有色人種、女性觀眾 電影票房最大主力

下一則

金山紀念孫中山逝世99周年 向國父銅像獻花鞠躬

延伸閱讀

可負擔房屋資源展 提供低收入家庭方案

可負擔房屋資源展 提供低收入家庭方案
Waymo獲加州批准 不急著擴金山以外版圖

Waymo獲加州批准 不急著擴金山以外版圖
市場街Busk it音樂會 一路嗨到11月

市場街Busk it音樂會 一路嗨到11月
市長話金山／願金山成為安全、充滿機會城市打擊芬太尼和毒品 履行住房、交通承諾 支持新藝術和娛樂

市長話金山／願金山成為安全、充滿機會城市打擊芬太尼和毒品 履行住房、交通承諾 支持新藝術和娛樂
舊金山正在討論 該如何維持捷運財政穩定

舊金山正在討論 該如何維持捷運財政穩定

熱門新聞

董氏兄弟感恩圖報，傳為佳話。圖為左起，Janice Dong，她的先生Ron，與弟弟Lloyd，與妻子Girina，一同探視幼時故居。(取自聖地牙哥州立大學)

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

2024-03-06 22:07
加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）

PG&E二度漲價 今年已調高2成 民眾怒：到底要漲多少才夠　

2024-03-08 13:35
在同一間公寓住了80年的94歲米慎老婦，由於「埃利斯法案」面臨被新房東驅逐的命運。（電視新聞截圖）

舊金山94歲婦 面臨被逐出住80年公寓

2024-03-07 01:17
聖荷西被評為美國生活質量最佳的居住地之一。（美聯社）

美國新聞與世界報導評選 聖荷西為全美最宜居城市第4名

2024-03-06 01:12
舊金山學區學生人數近年來不斷流失，導致資金減少。（美聯社）

舊金山流失萬名學生 2025年將關閉多所學校

2024-03-03 14:00
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's推迷你托特包搶翻天 華人巧手改造

2024-03-08 20:22

超人氣

更多 >
漲價變太貴…1家4口遊日本吉卜力公園 花費相當到迪士尼

漲價變太貴…1家4口遊日本吉卜力公園 花費相當到迪士尼
南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億
十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？
拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」
王心凌中國巡演穿紅色玫瑰裝「三角地帶」若隱若現

王心凌中國巡演穿紅色玫瑰裝「三角地帶」若隱若現