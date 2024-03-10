舊金山Zara聯合廣場店明年2月熄燈 香奈兒市區展店

Zara舊金山聯合廣場店將不會在2025年1月後續簽租約。（記者李怡／攝影）

西班牙時尚潮流服飾名品店Zara，10日在回應本報的郵件中證實，舊金山 聯合廣場(Union Square)的Zara店將不會在2025年1月後續簽租約。但並未透露關閉店面的具體原因。

公司發言人表示，雖然位於聯合廣場250 Post St.的門市將在2025年1月後停止營業，但另一家位於舊金山石頭城購物中心（Stonestown Galleria）的Zara店面不會關閉，顧客仍然可以前往光顧。

據Zara官網數據，這家公司在全球5大洲75個國家共有1238間分店。資料顯示，每間分店的面積為1500平方公尺。此外，Zara的分店集中開設在人流高及高消費的地方。2020年6月10日，Zara母公司曾宣布關閉全球1200間實體店面，並將重心轉為網路營銷。

Zara決定關閉其聯合廣場店，正逢舊金山市中心關店浪潮的高峰，上周梅西百貨 (Macy's)證實，計畫關閉位於聯合廣場，具有100多年經營歷史的大型旗艦店。此外，聯合廣場的T-Mobile、Express和RealReal等公司在過去一年中都陸續關閉了舊金山市中心店。目前聯合廣場的店面空置率約達到22%，約為舊金山其他金融區的四倍。

聯合廣場購物區的Nordstrom 和Bloomingdale's商場於去年8月關閉，空出超過30萬平方英尺的空置面積。自2023年6月以來，數十家名品店面已撤離舊金山。

代表聯合廣場的舊金山市議會議長兼第三區市議員佩斯金表示，市府為舊金山購物中心的復甦制定了多管齊下的策略，包括引進娛樂表演和夜市活動，繼續提高社區安全性，以及與城市和當地團體合作加強外設街區改善。

目前舊金山市中心的商業面臨不只是治安的挑戰，還包括旅遊業沒有完全復甦，市區辦公樓的空置率高達30%以上，辦公人員減少等一系列問題。聯合廣場做為曾經備受世界矚目的旅遊聖地和購物中心，近兩年隨著名品店的不斷撤離和關閉，已失去了往日的光芒。

梅西百貨明年初就會撤離，將空出更多商業空間，最近從聯合廣場周邊撤出的還有Forever21、H&M、Uniqlo、迪士尼商店和Nordstrom百貨等多家名品店。但有撤出也有擴張。奢侈品香奈兒（Chanel）在市區再開新店。香蕉共和國（Banana Republic）服裝公司也在市區內拓展了新店。