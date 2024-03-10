可負擔房屋資源展 提供低收入家庭方案
可負擔住房成為舊金山的熱議話題，如何能更了解可負擔住房的消息，成為收入不高的家庭最關切的訊息。社區組織安老自助處主辦舊金山市西區可負擔房屋資源展，3月9日，在金門公園市縣博覽會大樓舉行，目標是替大眾提供有關住房、開發、可負擔住房選擇及租戶和房東合法權利的重要資訊。加州參議員威善高、舊金山第一區市議員陳詩敏、第四區市議員殷嘉立、第七區市議員梅義加、舊金山市長住房和社區發展辦公室主任亞當斯（Daniel Adams）、舊金山市規畫主任希利斯（Rich Hillis）出席了活動。
資源展共有25家廠商參展，從當地倡議機構到非盈利機構，從社區資源指導到政府援助計畫，其中包括舊金山社區青年中心（Community Youth Center of San Francisco）、米慎經濟發展機構（Mission Economic Development Agency）等民間社會組織，也包括市長住房和社區發展辦公室、城市規畫部等政府組織，提供現場支援和諮詢。
安老自助處的行政總監鍾月娟表示，很高興能與舊金山市長住房和社區發展辦公室及夥伴共同合作，將房屋資源展帶到西區的社區，房屋資源展免費開放，目標是為舊金山市的居民、特別是那些有需要的居民，提供更公平的住房機會。
現場有住房專家們發表內容豐富的演講，涵蓋各種主題，包括住房和發展趨勢、創新可負擔住房解決方案及影響租戶和房東法律的細微差別。
亞當斯表示，這次活動是舊金山市與居民互動和支持的寶貴平台，提供必要的可負擔住房機會和援助，是辦公室使命的核心，他將繼續積極努力，替所有人營造一個更具包容性和支持性的住房環境，期待與社會組織和社區成員繼續合作。
陳詩敏表示，雖然政府可負擔住房項目很多，但總有老年人向她詢問，怎樣才能爭取到相關的資源。她表示，今天就是最好的機會。她對今天到場的非盈利組織們致謝，感謝他們爲老年居民和社區提供資訊，尤其感謝主辦活動的安老自助處讓這次資源展成為一種可能。
上一則
Waymo獲加州批准 不急著擴金山以外版圖
下一則
FB留言