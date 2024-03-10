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可負擔房屋資源展 提供低收入家庭方案

記者楊逸辰／舊金山報導
社區組織安老自助處主辦的舊金山市西區可負擔房屋資源展在金門公園的市縣博覽會大樓舉行。（記者楊逸辰/攝影）
社區組織安老自助處主辦的舊金山市西區可負擔房屋資源展在金門公園的市縣博覽會大樓舉行。（記者楊逸辰/攝影）

可負擔住房成為舊金山的熱議話題，如何能更了解可負擔住房的消息，成為收入不高的家庭最關切的訊息。社區組織安老自助處主辦舊金山市西區可負擔房屋資源展，3月9日，在金門公園市縣博覽會大樓舉行，目標是替大眾提供有關住房、開發、可負擔住房選擇及租戶和房東合法權利的重要資訊。加州參議員威善高、舊金山第一區市議員陳詩敏、第四區市議員殷嘉立、第七區市議員梅義加、舊金山市長住房和社區發展辦公室主任亞當斯（Daniel Adams）、舊金山市規畫主任希利斯（Rich Hillis）出席了活動。

資源展共有25家廠商參展，從當地倡議機構到非盈利機構，從社區資源指導到政府援助計畫，其中包括舊金山社區青年中心（Community Youth Center of San Francisco）、米慎經濟發展機構（Mission Economic Development Agency）等民間社會組織，也包括市長住房和社區發展辦公室、城市規畫部等政府組織，提供現場支援和諮詢。

安老自助處的行政總監鍾月娟表示，很高興能與舊金山市長住房和社區發展辦公室及夥伴共同合作，將房屋資源展帶到西區的社區，房屋資源展免費開放，目標是為舊金山市的居民、特別是那些有需要的居民，提供更公平的住房機會。

現場有住房專家們發表內容豐富的演講，涵蓋各種主題，包括住房和發展趨勢、創新可負擔住房解決方案及影響租戶和房東法律的細微差別。

亞當斯表示，這次活動是舊金山市與居民互動和支持的寶貴平台，提供必要的可負擔住房機會和援助，是辦公室使命的核心，他將繼續積極努力，替所有人營造一個更具包容性和支持性的住房環境，期待與社會組織和社區成員繼續合作。

陳詩敏表示，雖然政府可負擔住房項目很多，但總有老年人向她詢問，怎樣才能爭取到相關的資源。她表示，今天就是最好的機會。她對今天到場的非盈利組織們致謝，感謝他們爲老年居民和社區提供資訊，尤其感謝主辦活動的安老自助處讓這次資源展成為一種可能。

舊金山市議員陳詩敏在活動上發言。（記者楊逸辰/攝影）
舊金山市議員陳詩敏在活動上發言。（記者楊逸辰/攝影）
安老自助處的行政總監鍾月娟主持活動。（記者楊逸辰/攝影）
安老自助處的行政總監鍾月娟主持活動。（記者楊逸辰/攝影）
舊金山市長住房和社區發展辦公室主任亞當斯（右）和舊金山市規畫主任希利斯（左）出席...
舊金山市長住房和社區發展辦公室主任亞當斯（右）和舊金山市規畫主任希利斯（左）出席了活動（記者楊逸辰/攝影）
高齡居民正在查看可負擔住房選擇和資訊。（記者楊逸辰/攝影）
高齡居民正在查看可負擔住房選擇和資訊。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山 亞當斯 房東

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