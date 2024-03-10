灣區就業率強勁成長 樂觀後市

灣區1月的就業崗位增幅，超過了9縣地區2023年全年的增幅。（美聯社）

根據「信使報」（Mercury News）報導，灣區 及全加州 一月經歷了強勁的就業 成長率，為2024年拉開了一個好的序幕。不過值得注意的是，3月8日公布的數據顯示，2023年全年灣區和全加州就業市場並沒有當初預測來得那麼強勁，原本加州就業發展局預計2023年全加州可新增31.1萬個就業崗位，但經過最後修正，全年只增加了15.49萬個工作崗位，只有預測的一半。

根據加州勞工局公布的季節性調整數據，2024年開始，南灣（矽谷）就業率大幅增長推動下，全灣區雇主一月新增1萬3600個工作崗位。

矽谷智庫 「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）說：「矽谷的就業率增長，令人印象深刻，但大家要注意的是，同時間我們的科技公司也在裁員。」

2023年矽谷灣區面臨到Meta和Google等大公司數千名科技人員被裁員的狀況。不過自從2023年8月大公司裁員後，灣區裁員潮終於稍稍停歇，統計至今年1月為止，已「連續五個月」就業率增加。

根據州就業發展局（EDD）報告，灣區三個最大的城市中心在今年年初的表現如下：

矽谷南灣替就業率激增提供了最大的推動力，1月共增加5000 個工作崗位；舊金山至聖馬刁（San Francisco-San Mateo）地區1月增加3400 個工作崗位；東灣1月增加2200個工作崗位。

根據就業發展局報告，1月全加州共新增就業崗位5萬8100個。

但全州失業率卻從12月的5.1%惡化至5.2%，加州目前的失業率水平遠高於2022年8月3.8%的歷史最低失業率。

事實證明，2023年灣區就業市場產生的就業崗位，也比最初預計的要少5萬7500 個。去年經濟發展局預計灣區2023年將增加6萬2100個工作崗位，結果「僅為4600個」。

若觀察全加州的數據，加州2023年的就業市場也遠沒有最初預測的那麼強勁。就業發展局最初預計，2023年加州將新增31萬1000個就業崗位，而修訂後的數字也只有 15萬4900個工作崗位。

一些分析師對灣區2024年的前景持樂觀態度。灣區委員會經濟研究所（Bay Area Council Economic Institute）執行主任貝里薩里奧（Jeff Bellisario）說：「我們認為2024年的經濟比 2023 年要穩定得多，對於雇主和消費者來說，強勁的經濟信心將取代上一年的不確定性。」