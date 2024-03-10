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Waymo獲加州批准 不急著擴金山以外版圖

編譯廖宜怡／綜合報導
雖然已獲加州批准，Waymo自駕計程車不急著提供舊金山機場接送服務或使用灣區高速公路。（美聯社）
雖然已獲加州批准，Waymo自駕計程車不急著提供舊金山機場接送服務或使用灣區高速公路。（美聯社）

自駕計程車業者Waymo本月達成一新里程碑，獲得加州批准擴大業務到舊金山以外的灣區城市和洛杉磯地區。不過，Waymo似乎並未因此迫不及待擴張版圖，表示會以審慎和漸進的方式進行。

加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）3月1日批准Waymo可將自駕計程車業務擴大到灣區其他22個城市和洛杉磯大部分地區，同時也可以在灣區高速公路上以最高65哩的時速載客，讓Waymo朝接送乘客往返舊金山國際機場的目標邁進了一大步。

不過，Waymo發言人依利納（Julia Ilina）在一封電郵中對舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，他們沒有立即將服務擴展到中半島的計畫。她說：「在向公眾開放任何服務之前，我們會繼續與各市府官員及社區合作，採取謹慎、漸進的方式進行擴展。」

儘管對計畫守口如瓶，但Waymo似乎遵循著類似他們在鳳凰城採取的策略經營業務。Waymo一開始在鳳凰城開放服務時，只限服務預先登記的乘客，後來才逐漸擴大服務給大眾。同時，雖然Waymo已被允許可載客到鳳凰城國際機場，但仍只透過地面道路前往。

經過多年在舊金山進行有人類司機在場的免費載客測試後，加州公用事業委員會去年8月正式批准其營業執照，允許Waymo在舊金山全天候提供收費乘車服務。但直到現在，他們尚未在所有舊金山地區開放服務。Waymo指出，他們的舊金山登記乘客已累積約20萬人，洛杉磯登計乘客也已約5萬人。

儘管獲得公用事業委員會的批准，Waymo也需要獲得舊金山機場的批准才能合法營業。

舊金山機場發言人雅克（Doug Yakel）表示，要使用機場任何機場擁有的設施作為停靠站，例如停車場或飯店，Waymo必須先獲得機場核發許可證。

雅克說：「我們希望看到Waymo在機場周邊社區完成更多測試開發工作，以確保這種新型交通方式能安全、有效地滿足乘客前往各個目的地的需求。」

雖然Waymo還未開始在灣區高速公路上提供收費乘車服務，但他們表示，他們已開始在灣區的高速公路上進行測試，測試時有人類司機在場。事實上，Waymo今年1月宣布，他們開始在鳳凰城高速公路上測試完全自駕服務，由公司員工充當乘客。

不過，專家認為，無論Waymo何時或是否決定讓其自駕計程車開上高速公路，都充滿了風險。由於前往機場通常需要使用高速公路，這將與網約車業者Uber和Lyft展開競爭；此外，雖然自駕計程車在高速公路上不會遇到車輛並排停車、自行車騎士或行人等問題，但高速公路有不同且風險更大的問題，例如高速會讓計程車做出反應的時間變短，而且高速公路上發生事故的嚴重程度較高。

雖然已獲加州批准，Waymo自駕計程車不急著提供舊金山機場接送服務或使用灣區高速...
雖然已獲加州批准，Waymo自駕計程車不急著提供舊金山機場接送服務或使用灣區高速公路。（美聯社）

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