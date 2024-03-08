我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

PG&E二度漲價 今年已調高2成 民眾怒：到底要漲多少才夠　

編譯組／綜合報導
加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）
加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州監管機構周四（7日）投票，批准太平洋瓦電公司（PG&E）再次上調用戶的電費，這將使普通家庭的電費每月增加4.68元，是繼１月份大幅上調電費之後的又一次上調。

PG&E 要求加價是為了收回 2020年至2022年的項目支出。這些項目主要涉及野火預防及公司基礎設施的現代化。PG&E表示，這些項目大多是州政府強制要求實施的。

此次加價正值用戶因水電費大幅上漲而焦頭爛額之際。在投票之前，加州居民對可能再次上調費率感到不安。他們敦促州公用事業委員會（Public Utilities Commission）對進一步上調費率進行限制。PG&E今年已經將電費提高了20%。根據該公司的估計，這意味著普通住宅用戶每年將多支付約400元。

一位發言人在委員會會議上說：「我是PG&E的付費人，但我覺得自己更像是人質。你們打算讓我們的費率漲到多高？」

另一位發言者是灣區居民。她說自己是一名護士，也是三個孩子的母親，她指出，由於還有其他提案尚未通過，委員仍可能批准PG&E提高費率，並促請委員考慮限制費率進一步上漲的幅度。

她說：「上調到何時才算足夠？」

預計的普通家庭每月新增 4.68 美元將從四月份開始，為期 12 個月。

四月份也會為用戶的帳單帶來一些暫時的寬減：PG&E將對天然氣和電力服務的典型住宅帳單提供約146美元的國家補貼氣候抵免。這項一年一次的抵免額由加州的碳排放上限交易計劃支付。

PG&E表示，該公司 「專注於尋找降低運營成本的方法」，並努力使未來的帳單漲幅接近通脹率，即平均每年約2%至4%。

加州 投票 灣區

上一則

金山數千戶大停電 民眾轟PG&E「樹一倒就停電」

延伸閱讀

「樹一倒 就停電」金山民眾不滿PG&E

「樹一倒 就停電」金山民眾不滿PG&E
北卡、維州、加州共和黨初選 首重移民議題

北卡、維州、加州共和黨初選 首重移民議題
南部邊境2月逮14萬無證客 偷渡者多改從亞利桑納、加州入境

南部邊境2月逮14萬無證客 偷渡者多改從亞利桑納、加州入境
報85年前非裔夫婦收留之恩 加州華裔兄弟捐500萬助非裔社區

報85年前非裔夫婦收留之恩 加州華裔兄弟捐500萬助非裔社區
魏德聖將攜「BIG」北美巡迴展映 8日從加州千橡市出發

魏德聖將攜「BIG」北美巡迴展映 8日從加州千橡市出發

熱門新聞

董氏兄弟感恩圖報，傳為佳話。圖為左起，Janice Dong，她的先生Ron，與弟弟Lloyd，與妻子Girina，一同探視幼時故居。(取自聖地牙哥州立大學)

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

2024-03-06 22:07
經濟專家表示，關店不是因為舊金山這個城市，而是因為疫情引發的新趨勢讓聯合廣場不再有存在的需要。（本報檔案照）

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

2024-02-29 00:13
舊金山學區學生人數近年來不斷流失，導致資金減少。（美聯社）

舊金山流失萬名學生 2025年將關閉多所學校

2024-03-03 14:00
強大冷風暴侵襲北加州，風雨、風雪將持續到周日。圖為太浩湖附近的雪場。（記者江碩涵／攝影）

強大冷風暴襲加州估持續到周日 氣象學家：暴風雪規模之大數年未見

2024-03-01 22:27
在同一間公寓住了80年的94歲米慎老婦，由於「埃利斯法案」面臨被新房東驅逐的命運。（電視新聞截圖）

舊金山94歲婦 面臨被逐出住80年公寓

2024-03-07 01:17
聖荷西被評為美國生活質量最佳的居住地之一。（美聯社）

美國新聞與世界報導評選 聖荷西為全美最宜居城市第4名

2024-03-06 01:12

超人氣

更多 >
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證