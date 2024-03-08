PG&E二度漲價 今年已調高2成 民眾怒：到底要漲多少才夠　

加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州 監管機構周四（7日）投票 ，批准太平洋瓦電公司（PG&E）再次上調用戶的電費，這將使普通家庭的電費每月增加4.68元，是繼１月份大幅上調電費之後的又一次上調。

PG&E 要求加價是為了收回 2020年至2022年的項目支出。這些項目主要涉及野火預防及公司基礎設施的現代化。PG&E表示，這些項目大多是州政府強制要求實施的。

此次加價正值用戶因水電費大幅上漲而焦頭爛額之際。在投票之前，加州居民對可能再次上調費率感到不安。他們敦促州公用事業委員會（Public Utilities Commission）對進一步上調費率進行限制。PG&E今年已經將電費提高了20%。根據該公司的估計，這意味著普通住宅用戶每年將多支付約400元。

一位發言人在委員會會議上說：「我是PG&E的付費人，但我覺得自己更像是人質。你們打算讓我們的費率漲到多高？」

另一位發言者是灣區 居民。她說自己是一名護士，也是三個孩子的母親，她指出，由於還有其他提案尚未通過，委員仍可能批准PG&E提高費率，並促請委員考慮限制費率進一步上漲的幅度。

她說：「上調到何時才算足夠？」

預計的普通家庭每月新增 4.68 美元將從四月份開始，為期 12 個月。

四月份也會為用戶的帳單帶來一些暫時的寬減：PG&E將對天然氣和電力服務的典型住宅帳單提供約146美元的國家補貼氣候抵免。這項一年一次的抵免額由加州的碳排放上限交易計劃支付。

PG&E表示，該公司 「專注於尋找降低運營成本的方法」，並努力使未來的帳單漲幅接近通脹率，即平均每年約2%至4%。