公投7過6 布里德：顯示金山仍溫和 拒成保守派政治溫床

初選結果公布後，舊金山市長布里德舉行記者會，稱舊金山不會成為保守派的政治溫床，是選民理智回歸。（記者李怡／攝影）

舊金山 選務處6日公布初選結果，七項市政公投案中除了B提案（警員總人數由現有稅制或加稅決定）未通過之外，其他六項提案都通過。舊金山市長布里德(London Breed)特別舉行記者會指出，根據選民的決議和投票，顯示舊金山溫和的立場沒有改變，舊金山不會成為保守派的政治溫床。

由布里德提出的C、E、F提案都獲得了選民壓倒性的支持。此三項措施在布里德提出之際，都受到了舊金山進步派的嚴厲打擊和尖銳批評。選舉結果顯示，選民正在尋求城市管理採取「回歸基礎」的方法。

布里德說，選民通過選票讓舊金山的城市管理回歸到正軌和常規方法。在此基礎上維持政策的包容和文化的多元，並在全國引領支持多元性別族群LGBTQ、婦女、弱勢群體和跨性別者的權益。

截止到6日晚間，根據選務處初選提案的選票結果如下。每個提案需要50%以上的支持通過：

A提案，可負擔房屋債券 案(Affordable Housing Bonds)，68%支持。 提案透過發行公共債券的方式借貸最多3億元，用於建設或建造可負擔性住房。

B提案，警員總人數由現有稅制或加稅決定(Police Officer Staffing Levels Conditioned on Amending Existing or Future Tax Funding)，33%支持，未通過。

C提案，更改辦公大樓用途減免房屋轉讓稅(Real Estate Transfer Tax Exemption and Office Space Allocation)，54%支持通過。 此提案規定在2030年1月1日之前，如將商業住宅轉為住宅用途，可減免轉讓稅。

D提案，監督地方官員道德法規(Changes to Local Ethics Laws)，88%支持。 提案將嚴格市道德法，包括擴大禁收禮品範圍，並製定一 套規則，禁止官員參與非工作活動等要求。

E提案，擴大警局政策及程序自由法案(Police Department Policies and Procedures)，60%支持。 提案將擴大舊金山警局的執法自由度，減少警察委員會對警察的過多繁文縟節的限制。

F提案，63%支持。 領取市府福利者，需接受非法濫用藥物檢測及治療。

G提案，為八年級學生開設代數I初級課程(Offering Algebra 1 to Eighth Graders)，84%支持。 提案鼓勵舊金山聯合學區為八年級學生開設代數I課程 。