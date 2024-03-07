參選聯邦眾議員 芭芭拉李初選排名第4 籌款落後陷苦戰

芭芭拉李深受其選區選民支持，但對她競選參議員造成適得其反的影響，沒能積極進行籌款。(取自芭芭拉李臉書)

贏得參議院 競選對眾議員 芭芭拉李(Rep. Barbara Lee)來說，是一場艱難的戰鬥。籌集大筆經費是她成為第四位在參議院任職黑人女性的最大障礙。

民主黨 籍眾議員謝安達( Adam Schiff)與共和黨眾議員加維(Steve Garvey)5日晉級大選。芭芭拉李排名第四、甚至落後民主黨眾議員波特(Rep. Katie Porter)。

最終，資金是芭芭拉李在競選活動最昂貴的州落後的關鍵因素。

舊金山紀事報報導，對芭芭拉李來說，不幸的是，政界創造歷史經常需要經費。然而，她卻認為，憑藉自身名聲、可以克服缺乏資金的問題。

芭芭拉李深受民主黨進步派的喜愛，主要是因為她於9月11日襲擊事件發生後幾天的標誌性投票，拒絕給布希總統在中東發動戰爭的空白支票，成為唯一反對這項提案的國會議員。儘管幾乎是受到廣泛攻擊、甚至是死亡威脅，她仍堅持自己的立場。

自始至終，她所在東灣選區選民都支持她。他們的支持體現在當時她投票後在屋崙舉行集會迎接她的口號：「芭芭拉李為我發聲。」(Barbara Lee speaks for me.)。20年過去，這仍是她的競選口號。

芭芭拉李在其選區經常以超過80%的選票連任，有時甚至更多。但是，在她所在選區廣受歡迎，也有缺點。她從不需要籌集大量資金來維持席位，因此當她去年宣布競選參議員時，並未建立一個全國性捐款網絡。

芭芭拉李的民主黨對手籌集經費金額至少是她的五倍。她承認籌集資金困難，5日在屋崙競選總部向義工們致意，表示擁有民眾的力量。

然而，與參議院競選中的民主黨主要競爭對手波特與謝安達有所不同，芭芭拉李沒有空閒時間在電視新聞節目向全國介紹自己。因此，灣區以外的人很少知道她，去年一項民調發現，55%潛在選民與52%民主黨人士對她並不了解，即使她在國會任職超過20年、立法機關任職超過10年。

由於沒有經費向選民介紹自己，許多加州民眾在競選結束時，讓對芭芭拉李不了解。日前公布「柏克萊IGS Poll」民調顯示，41%潛在選民對她「沒有意見」(no opinion)。

即使深受選民愛戴，芭芭拉李面臨另一個挑戰，則是對這位77歲議員年齡的擔憂。她本人則對這個議題感到憤怒。不過，在經歷所有個人與政治經歷之後，芭芭拉李並不害怕，也絕不放棄創造歷史的機會。她僅是沒有籌集到足夠資金，以獲得戰鬥的機會。