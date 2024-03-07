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聯邦第12選區眾議員初選領先 葉婷芳：若勝選 增強華埠安全

記者劉先進／屋崙報導
在角逐聯邦第12選區眾議員的眾多候選人中，目前葉婷芳領先優勢較大。（記者劉先進／攝影）
在角逐聯邦第12選區眾議員的眾多候選人中，目前葉婷芳領先優勢較大。（記者劉先進／攝影）

6日最新開票結果顯示，在角逐聯邦第12選區眾議員的眾多候選人中，捷運（BART）第七區董事、曾獲麥克阿瑟基金會天才獎的葉婷芳（Lateefah Simon）得票率43.43%。而排名第二的候選人、東灣州大教授Jennifer Tran得票率17.03%。葉婷芳的領先優勢較大，雙方可能在11月進行決戰。她接受本報專訪時表示，將傾聽民眾意見，利用警員、社區大使，為社區提供資源，培訓社區與執法部門合作，增強華埠等社區的公共安全。

第12選區現任眾議員是資深的芭芭拉·李（Barbara Lee），她參選聯邦參議員席位，已確定落敗。12選區覆蓋阿拉米達縣超過75萬人，包括屋崙、阿拉米達、柏克萊、聖利安住等城市。

葉婷芳說，過去五年，她曾引導資金在屋崙創建首個社區大使計畫。保障社區安全，需要警員，也需要社區成員互相照顧。在華埠如此，在捷運也是如此。她要做的就是把資源帶回社區。

葉婷芳說，屋崙在招募警員方面做得不錯，但需要時間。她期望提供資源，繼續推動民選領導人和社區成員，找出策略，實現社區安全。

葉婷芳說，無論何種族裔，都希望社會安全，孩子能上大學，得到醫療保健，老年人能夠有尊嚴地老去。大家目標相同，共同奮鬥，「灣區文化因為多樣性而美麗，我們要尊重並保持文化、語言、習俗和美的神聖性。讓我們以芭芭拉·李為楷模，為所有的社區發出集體聲音，『我準備好了』。」

活躍在華裔社區的彭一玲（Elaine Peng）、鄭小飛（Eddy Zheng）均支持葉婷芳。鄭小飛說，葉婷芳一直為社區弱勢群體發聲。葉婷芳和副總統賀錦麗關係密切，在賀錦麗擔任舊金山地檢長時，選擇葉婷芳領導並創建「重回正軌倡議」（Back on Track），旨在減少被控輕度犯罪的年輕人再度犯罪。相信葉婷芳的這層人脈，能積極幫助亞裔爭取資源。

屋崙 華埠 眾議員

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