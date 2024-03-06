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加州初選最終結果 估選後2個月揭曉

編譯陳盈霖／綜合報導
要得知加州初選所有選舉結果，可能須等待選舉日後一個月以上。（FOX 40電視台畫面）
要得知加州初選所有選舉結果，可能須等待選舉日後一個月以上。（FOX 40電視台畫面）

沙加緬度蜜蜂報報導，加州初選5日舉行，各地投票站上午7時開放。今年初選除選擇總統、國會參眾議員代表外，民眾也可對第一號提案（Proposition 1）表達意見。該提案將授權發行63億8000萬元債券，替無家可歸者建立心理健康治療和住房設施。而要完全得知選舉結果，且得到州務卿辦公室驗證，選舉後可能還需等待兩個月左右。

根據州務卿網站，今年加州共有2190萬登記選民，人數全美最多。至於計票需多長時間？根據州務卿網站，主要是先針對通訊投票進行計票。各縣選務官員最早在選舉日前29天前開始開放和處理通訊投票。選舉日當天，官員須「在投票結束後，開始計票後兩小時」報告第一輪選舉結果。

選舉當天不會真正完成所有計票工作，而是要等檢查周期（canvass period）結束後才會完成。檢查周期有30天，用於清點所有選票，並進行最後審計。

另外，根據州務卿網站，加州縣法律賦予選舉官員時間，對利用各縣投票系統投出的選票，進行1％公開手動統計。各縣選舉官員須在選舉後30天（即檢查周期結束後），確定最終選舉結果，之後州務卿將驗證結果，此過程可能還需38天。

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