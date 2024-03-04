自動駕駛計程車Waymo准載客上高速路 可24小時7天網約

雨中行使的Waymo自動駕駛出租車。（記者李怡╱攝影）

根據加州 機動車輛管理局（DMV）本周文件顯示，Google母公司Alphabet Inc. 旗下的自動駕駛計程車Waymo已獲加州公用事業委員會批准，可將進行24小時7天的網約計程車服務，範圍從舊金山 市中心擴展到包含聖馬刁縣在內的灣區地區，並可上道高速公路載客行駛。

文件稱，Waymo 在灣區的服務範圍，可從舊金山半島延伸，並通過101號高速公路和280號州際公路最南駛入矽谷桑尼維爾（Sunnyvale）。Waymo公司已獲得DMV的擴張服務批准，自去年8月開始在舊金山提供營運服務，每周約為提供數萬次載客服務。

需按服務結束鍵，車輛才會駛出。（記者李怡╱攝影）

本報記者體驗乘坐後，發現在舊金山市內乘坐相同的運輸距離，Waymo自駕計程車較傳統的網約車價格便宜三分之一，且駕駛規範，轉向時會以標準的時間打轉向燈。 但預約車輛的技術複雜，對於長者群體可能需要一些簡單的培訓才可以乘坐。比如，乘坐前需要下載其官方手機應用程序，在其程序內呼叫車輛。上車之後，需要按其車內屏幕上的引導，繫好安全帶，並點按出發鍵，車輛才會啟動。

乘車過程中，車內的溫度音樂，以及音量的大小需要乘客自行調節。 乘車螢幕上也會隨時提醒。即將到達目的地的時間。乘車服務終止後，乘客需要在車內螢幕上，點結束服務後，車門才會打開。 對於新科技不敏感的人群，也許這一系列的乘車操作，會帶來緊張的乘車體驗。

車內屏幕顯示距離目的地的時間。（記者李怡╱攝影）

無人駕駛計程車，可以全天候載客和通過在高速上行使的立法，對自動駕駛技術的發展無疑是一個利好的促進。 目前版本的自動駕駛車輛都還是有方向盤，兩排座椅的設計。據自動駕駛車公司早前的發布會透露，未來自駕車 的車內設計會是座椅靠窗，乘客面對面而坐，這樣就省去了駕駛座的設計，方便殘疾人用車，以及外面運輸快遞業的操作。預計這一法案的通 出發前需按鍵。 過，會給以運輸，快遞等駕駛為生的業務領域會帶來重創。

Waymo 發言人伊里納（Julia Ilina）在聲明中表示，向乘客提出擴展服務的具體時間問還沒有做出決定。 Waymo 所制定的程序，將盡量減少乘客會面臨的各種交通風險。 其中包括增強了外部照明感應，以幫助車輛行人和急救車輛及時溝通，以及與公共安全機構合作，幫助車輛避開緊急戒嚴區域等。