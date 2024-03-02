丁右立爭取經費 日本城金門學園禮堂將改造成社區空間

舊金山市議員丁右立在金門學園發表講演。（丁右立提供）

舊金山 議員丁右立(Phil Ting) 1日宣布從加州預算 中撥款450萬美元，將日本 城(Japantown)中的金門學園（Kinmon Gakuen）禮堂改造成一流的社區空間。州政府對這所擁有114年歷史的日語學校的資助，將啟動一場多階段的修復工作，以確保日本城歷史保存。

丁右立表示，自從移民到舊金山以來，日本城居民及其家人承受了如此多的痛苦，政府必須透過投資他們的社區來糾正這個問題，振興社區的資產，更讓遊客有機會聯繫並了解該地區的歷史。

舊金山日本城的金門學園。（丁右立提供）

金門學園最初成立於1911年，旨在向第一代移民美國的日本孩子們傳授日語、日本文化和日本傳統。後來針對日本學童的種族主義最嚴重時，它成為了一所普通教育學校。1942年戰爭期間，舊金山的日本居民被送往美國集中營，該地點隨後成為一處轉運中心。1960到1970年代，當地日本家庭的生活再次被顛覆，因政府工程大規模重建拆除了當地房屋、企業，嚴重打擾了社區生活，如今這一所學校決定繼續舉辦日語和日本文化課程，但這座學園從未真正從過去的動盪中恢復過來。

金門學園的改造計畫草圖。（丁右立提供）

金門學園執行董事兼前學生保羅（Paul Osaki）說，很榮幸接收丁右立爭取來的撥款，丁右立知道亞太裔社區缺乏可用的公共資源，在他領導下，可為我們的組織和社區提供急需且應得的財政支持。

金門學園董事會主席Shinichi Seino表示，由於丁右立的領導和對他們社區需求的了解，金門學園能夠立即啟動重新開始教育日語的項目，不需再有任何的拖延。

身為疫情最嚴重時期的加州眾議院預算委員會主席，丁右立同步努力通過了亞太裔平等預算計劃（AAPI Equity Budget），該預算預計三年內向亞裔美國人和太平洋島民組織和社區撥款近2.5億美元，以幫助制止仇恨事件、加強安全措施並增加資源，防止仇恨事件的發生，促進社區之間更多理解。

除此之外，丁右立還專門為日本城籌集了額外資金。2021年，日本城布坎南購物中心 (Buchanan Mall) 獲得了500萬美元的資金用於急需的改造。隔年日本城的和平廣場（Peace Plaza）的重新設計工程也收到了600萬美元，以幫助應對意外成本。

金門學園禮堂預計一個月內開始翻修。