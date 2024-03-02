紅杉國家森林奇蹟溫泉又發現1屍 1年半來第2起全區關閉

紅杉森林國家公園裡的奇蹟溫泉又發現一具屍體。（翻攝自Miracle Hot Springs官網）

聯邦森林服務局(U.S. Forest Service)新一期新聞發布會指出，2月17日紅杉國家森林(Sequoia National Forest)裡的「奇蹟溫泉」(Miracle Hot Springs)又發現一具屍體。由於這是一年半裡第二次有人死在溫泉中，官方決定把這個區域關閉。但是提倡自然療法的團體呼籲繼續讓溫泉開放，給予民眾選擇這種療癒身心的天然方式。

上一次有人死在溫泉中，是2022年10月的事。這次發現的屍體是誰的，以及究竟是因為什麼而死，官方並沒有公開。服務局的地區警長(District Ranger)瓦特森(Al Watson)在他發布的書面聲明中指出，公眾安全是該單位的第一優先，在不長的時段中有兩人因為使用溫泉去世，這不是可以忽略的，在找到長遠解決方案之前，這個地區必須關閉。

奇蹟溫泉位於科恩河(Kern River)旁邊，海拔高度2300呎左右。這裡有許多地方湧出溫泉水，民眾未經許可在河邊用石頭和水泥建出溫泉澡池攔住熱水，許多遊客慕名前來泡湯。冬天的時候這裡有時會下雪，網路上有些照片裡有人在白雪圍住的池中泡湯，頗有日本 雪猴在嚴冬裡閉目享受溫泉的興味。

2022年的事件後官方把河邊許多溫泉池拆除，前一段時間大雨造成科恩河氾濫，這個泡湯的區域被水淹沒。服務局指出，洪水 逐漸消退後，又有人違規建出溫泉池，這名死者就是在新池中發現的。

非營利機構「科恩河天使 」(Kern River Angels)積極敦促服務局不要再把溫泉池拆除，而且不應該因為一兩人的問題把這個地區封閉。該機構自稱是提倡環境保育與天然保健的組織，他們認為溫泉池中的水有至少六種礦物質有「療癒我們身心」(healing our minds and bodies)的作用。

該組織的網站上寫著他們的宗旨：要恢復奇蹟溫泉傳統的功能，利用與大自然結合的體驗增進人民的生活品質、健康與福祉。不過照目前的情勢來看，這個區域很快會用被某種方式隔離，一般人無法輕易進入。