等紅燈時遭破窗搶劫 華埠警提醒：錢包別放副駕駛座

圖為在華埠巡邏的屋崙警車。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠亞裔 防罪委員會（AACC）28日舉行月會，華埠聯絡警員黃煒進（Wesley Huynh）、警局隊長余劍倫（Alan Yu）表示，民眾開車等紅燈時，有嫌犯打破車窗搶劫副駕駛或後座的錢包等物品，類似犯罪在快速上升。華埠一月記錄了五起這種由汽車盜竊轉化為搶劫的罪案。整個屋崙乃至灣區，此類犯罪也在飆升。希望提醒市民注意，即使在開車中，也不要放鬆警惕，將錢包放在顯眼的位置。

根據警方訊息，屋崙華埠今年1月有兩起搶劫，三起試圖搶劫。而2021年1月、2月搶劫為11起，搶劫數目大幅下降。

黃煒進說，民眾停車等紅燈，或者等紅燈右轉，不法分子打破車窗實行搶劫。類似罪案在屋崙飆升。警局也一直提醒民眾，不要將錢包等財物放在副駕駛或後座上，犯罪分子看到後，會趁機下手。屋崙警局將嘗試製作有關這一趨勢的公共安全視頻。希望能避免更多此類事件的發生。

余劍倫表示，警方一直在宣傳，停車後不要留下貴重財物。不法分子發現停放車輛內沒有可乘之機，就開始進化犯罪方式，盯緊行駛中等紅燈的車輛或加油站等待加油的車輛。此類犯罪尤其會針對女性受害者，因為女性的包包更多，得手機會也更多。

類似犯罪，到底該定義為盜竊的財產犯罪，還是搶劫？余劍倫表示，目前看到的類似案件，都是以搶劫罪起訴。如果警方碰到這種犯罪，進行追捕的條件，取決於是否涉嫌持槍的重罪。如果是持槍武裝搶劫，警方會追逐攔截。