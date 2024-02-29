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矽谷南灣26區州眾議員席位 安沛倫6人競逐

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉縣報導
安沛倫競選加州26區州眾議員席位。（取材自Instagram）
安沛倫競選加州26區州眾議員席位。（取材自Instagram）

現任加州26選區眾議員羅達倫宣布角逐國會議席後，誰會成為他的繼任者，也成為話題。除了第一時間宣布參選並得到羅達倫背書的安沛倫（Patrick Ahrens）之外，目前還有其他五位候選人參與競爭這一議席。

26選區包括庫比蒂諾、桑尼韋爾、聖他克拉拉、西聖荷西以及阿爾維索等矽谷南灣地區，3月5日的初選將決定哪兩位候選人會在11月5日的大選中一決勝負。

目前的六位候選人包括民主黨人安沛倫、丁恩（Omar Din）以及斯利克里希南（Tara Sreekrishnan），還有共和黨人宋燕（Sophie Yan Song）、自由黨人古德溫（Bob Goodwyn）以及無黨派人士加格（Ashish Garg）。

安沛倫畢業於迪安薩學院和洛杉磯加大，有聖荷西州大公共管理碩士學位，目前是山麓-迪安薩(Foothill-De Anza)董事會主席。他表示，自己會聚焦於精神健康、住房、遊民和生育權等議題。

丁恩畢業於迪安薩學院和康乃爾大學政策分析和管理專業，他是桑尼韋爾現任副市長和山谷交通局（VTA）董事會成員。他表示，將聚焦於可負擔住宅、支持有孩子家庭、長者照料、扶持小商業及綠化設施等議題。

加格是一位註冊會計師，希望運用自己的專業知識來緩解預算赤字的問題。他倡導執政透明化，以及為社區謀福利。他聚焦於住房、教育、健康醫療、環保、多元化等議題。

古德溫是一位自由黨候選人，這是第四度參選。他畢業於聖荷西州大，是一位退休機師，目標是減少政府支出和對經濟的干預。他認為，諸如遊民、事業和吸毒之類的問題都來自政府對經濟的干預，他也提倡教育私有化。

宋燕畢業於中國的重慶大學和同濟大學，擁有會計和建築工程學位，她曾是庫比蒂諾審計委員會成員，有幾十年的會計經驗。她關心稅務徵收透明化與合理分配等議題。

斯利克里希南畢業於米爾斯學院（Mills College)，是現任聖他克拉拉縣教育董事會成員、州參議院立法主任。她聚焦於公共教育，氣候變化和住房問題。

聖荷西 遊民 洛杉磯加大

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