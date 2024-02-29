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矽谷通勤苦 註冊會計師宋燕：公交班次線路太少 對上班族不便

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉縣報導
宋燕現場調研矽谷人通勤難題 。（記者徐蓓蓓╱攝影）
宋燕現場調研矽谷人通勤難題 。（記者徐蓓蓓╱攝影）

宋燕是在矽谷工作生活20多年的註冊會計師。這些年來她見證了矽谷的繁榮發展，也經歷了交通日漸擁堵、房價飛升和遊民問題難以解決的一切。今年1月開始，她利用休息時間調研矽谷人通勤狀況，試圖找到矽谷城市發展的癥結所在。

宋燕說，灣區公交體系的主要弊病是班次和線路太少，無法將矽谷中心城市與灣區其他地方有效連結起來，也沒有考慮到上班族的通勤高峰時段的需求。「灣區有27個公交公司，一個山谷交通一年就花120億元。可是大多數的公交上都是乘客寥寥，幾乎是空車在跑。長途跋涉的上班族卻無法利用。」

宋燕採用的方法非常簡單，就是自己親身去乘坐各式交通工具，體驗矽谷人的上班之路。她訪談通勤的職場人士、和公交車司機交談，還自己駕車感受居住在灣區周邊人士的通勤路線。

一位在矽谷上班的女士告訴宋燕，從自己居住的列治文到聖荷西通勤，乘坐公交的話要近兩個小時，中間還要多次換乘。而車次又經常有延誤或被取消，對上班族來說非常的不方便。

另一位從沙林納到桑尼維爾通勤的人士告訴她，自己每天通勤也要花上兩小時。考慮到堵車的情況，工作日一早就要動身。甚至還有從澄清湖來矽谷工作的人，因為通勤時間實在太長，只能在公司附近租了一個小單元，周末才回家。

宋燕自己試過駕車往返頗多灣區上班族居住的曲萊塞，正巧碰到雨天，高速路大擁堵。很難想像每日通勤的矽谷上班族是怎樣面對這一切的。她還了解到有些Caltrain的司機居住在莫德斯度，卻要到吉爾洛去上班開車，通勤單程就是兩個半小時。

宋燕表示，灣區目前的公交體系都是50年前設計的，隨時都有延誤和被取消的風險，讓通勤族的上班時間沒個著落，非常辛苦。

她發揮自己的專業優勢，開始研究灣區公交公司的財務報表，發現公交系統拿到的資金實際上是非常多的。以聖他克拉拉谷交通局（VTA)2022年的報表為例，有四個法案為其提供源源不斷來自銷售稅的資金，一年就有80億。同時還從聯邦政府拿到40億的補助。

高達120億的資金中的很大一部分花在了員工薪資上。宋燕發現聖谷交通局的行政支出相當的大。以會計部為例，作為事業單位的公交公司的會計業務相對簡單，但聖谷交通局僅僅會計部就有200多名員工，更不用提行政、人事、總經理辦公室等。而公交車和輕軌司機的人數相比行政人員的人數還要少。

她認為，矽谷從幾萬人的城市發展成為幾十萬幾百萬的規模，公交問題不解決，市中心房價一定飛漲。與其在城市中心地帶興建高密度住宅，不妨考慮解決公交問題，讓矽谷人可以考慮周邊城市價廉物美的住房選擇。

矽谷 灣區 房價

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