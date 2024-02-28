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梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

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梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

記者李怡／舊金山報導
舊金山聯合廣場梅西百貨留有諸多家庭的美好記憶。（記者李怡攝影）
舊金山聯合廣場梅西百貨留有諸多家庭的美好記憶。（記者李怡攝影）

梅西（Macy's）百貨決定在全國範圍內關閉150家商場，令灣區民眾震驚的是，其中包括位於舊金山聯合廣場的梅西百貨旗艦店，這是對近年已有眾多知名店家退出金山市場後，再一次對該市商業的重創。舊金山市議長兼第三區市議員佩斯金（Aaron Peskin）27日表示，該店將運營到今年年底關閉，並出售現有物業。

梅西地處聯合廣場核心地段且是地標性建築，龍年花車巡遊，這裡是主要媒體站點，花車表演在此處停留，並設有百餘個觀眾席，且每年的聖誕節點燈活動也是在梅西百貨前進行，每到節日和冬季期間，在梅西百貨購物之後，吃起司工廠（Chesscake Factory）餐廳成為很多家庭的傳統。也許隨著一系列百貨公司的關閉，民眾的生活傳統也會隨之調整，美好生活記憶也會隨之消失。

記者走訪了解，民眾最關心的還是未來梅西百貨公司出售之後的用途，以及舊金山市區經濟的未來會繼續走向何方。

因舊金山近兩年經濟蕭條，人員外流，辦公室辦公恢復緩慢且受到安全治安無家者和露天毒品市場的威脅，梅西是宣布永久關閉的百貨公司之一。去年運營了35年的Nordstrom百貨，Westfield百貨也宣布退出了舊金山。還有諸多名品店如優衣庫、H&M等均撤離了舊金山市中心店面。

梅西百貨是聯合廣場購物圈的消費主力之一。每年為市府帶來了數百萬元的銷售稅和財產稅收入，解決了當地的 400 名員工就業。舊金山市長布里德表示，梅西雖退出，但百貨商店將在可預見的未來保持營業，店裡的員工也將繼續受僱。

佩斯金表示，梅西百貨是全國零售業關閉和整合浪潮中堅守到最後的公司之一，無疑給正在恢復的市中心經濟帶來重磅打擊。舊金山需要積極探索開發市區經濟的新路徑，包括在市區內發展文娛演出，吸引世界一流的表演和活動來到聯合廣場 。簡化商業申請的經營許可證和豁免費用，或發展夜市活動等來激發市區經濟的活力。

梅西百貨的關閉，對舊金山華埠小商業也會帶來諸多的負面影響。據華埠小商業主立志表示，聯合廣場梅西百貨與舊金山華埠只隔兩條街，華埠小商業受益於商場帶來的客流到訪華埠。如商場關閉整個商圈的客流都會減少，恐怕會行成一個負面循環，越來越多的店面關閉。

梅西百貨 舊金山 華埠

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