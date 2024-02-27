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「避開禁入計畫」奏效 金山自駕車干擾減少

編譯組／綜合報導
舊金山市消防員報告說，無人車干擾事件發生的頻率大大降低。（美聯社）
舊金山市消防員報告說，無人車干擾事件發生的頻率大大降低。（美聯社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，去年八月，無人自駕計程車（Robotaxi）在舊金山街道上不斷造成混亂，全市消防員處理此類緊急事件幾乎成了日常常態。

那一個月，消防員報告了至少25起事件，是迄今為止Cruise或Waymo自駕車干擾事件最多的一個月。這些自駕車闖入禁區、因在街道上停滯延誤了消防員的響應、碾壓了消防水帶，並錯誤駕駛導致碰撞。

但近半年後，市消防員報告說，自駕車干擾事件發生的頻率大大降低。潛在原因有兩個： 造成干擾的自駕車Cruise已經被靠邊，而市政官員和自駕車廠商也找到了新的方法，讓自駕車遠離應急響應現場。

干擾事件的明顯減少似乎與Cruise活動的減少相吻合。Cruise的活動約占所有記錄在案事件的三分之二。由於發生自駕車拖拽行人事件，車管局（Department of Motor Vehicles， DMV）曾於10月下旬無限期禁止Cruise公司運營。自此，市消防員報告了自11月以來 Waymo自駕車的三次干擾事件，其中一月份沒有發生任何事件。

舊金山消防局（SFFD）行動副局長盧特羅普（Darius Luttropp）承認最近報告的事件有所減少，但表示，現在說這是否表明一種長期模式還為時過早。

目前，Cruise和Waymo同意在需要移動停滯的自駕車時，允許緊急救援人員接管它們，而不是等待公司技術人員到達現場。Waymo發言人表示，急救人員現在可以在幾秒鐘內控制停滯的車輛。

消防部門還要求這些公司對車輛進行編程，避免在消防隊門前停車。因為自駕車至少有一次導致消防車無法出警。自8月份以來，消防員再未接到過此類阻塞的報告。

在降低自駕車干擾方面，最有影響力的一項努力可能就是盧特魯普所說的「避開禁入計畫」，即當發生火災等緊急情況時，城市機構會實時通知自駕車公司。在收到城市警報後，自駕車公司會為其車輛創建一個 「禁區」，該 「禁區 」會告訴其自駕車重新安排出行路線、接送路線，使其遠離該緊急區域。

Waymo產品管理總監馬吉斯（David Margines）說：「與舊金山消防局和舊金山警察局的持續對話，以及他們的反饋，幫助我們更深入地了解了他們的需求，並相應地完善了我們的系統。」

消防部門提出的另一個 「高級要求 」是：提高自駕車檢測和響應人類交通管制人員的能力。

Waymo自駕車在舊金山應急響應中的表現，可能會決定Waymo公司如何在該州擴展業務。馬吉斯說：「我們對軟體進行了改進，包括更好地了解緊急情況，更迅速、更有效地為正在行駛的應急車輛開道，以及提高對急救人員的可預測性。」

自駕車 舊金山 檢測

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