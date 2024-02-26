金球獎影后任總指揮 龍年花車巡遊亮點多

街會期間華埠餐廳滿員。（記者李怡╱攝影）

每年舊金山元宵節 花車巡遊活動，不只是全市民的狂歡，也成為全國媒體報導的焦點。當地民選官員25日發文盛讚龍年巡遊的安全舉辦與空前盛況。本報記者觀察到龍年巡遊的多個亮點。

元宵節活動當天，除了官方預計迎來全國乃至世界各地近百萬遊客之外，今年特別邀請了金球獎影后奧卡菲娜（Awkwafina，又名林家珍），同時宣傳將於3月8日全美首映的「功夫 熊貓4」（Kongfu Panda 4）。當晚舊金山華埠 乾尼街上的中餐廳客滿，出現多數餐廳大排長龍的景象。

店主王晨表示，花車遊行活動為華埠小商業的經濟復甦起到了實際的帶動作用，也給小商業主們帶來了希望。願慶祝活動之後，市區經濟可以繼續保持這樣的活力。

觀賞花車巡遊的遊客們的熱情被今年總指揮奧卡菲娜的出現點燃，揮手尖叫，並要求她合影拍照簽名。巡遊開始前，奧卡菲娜接受本報採訪表示：「自己是龍年出生，正好擔任舊金山龍年花車遊行總指揮，感到非常的榮幸，全家人都為此而感到驕傲。這才是真正的過年。且來之前受到祖母的叮囑，一定要穿紅色。」

她還向本報表示：「舊金山是一個很酷的城市，非常愛這裡。因為自己從小在東部長大，沒有看到過這麼大的亞裔社區一起慶祝中國新年。非常喜歡這一熱烈的氣氛。」

春節期間，舊金山華埠大紅燈籠高高掛，點綴著每個店面和街道的角落。元宵節因為有花車巡遊的帶動，更是吸引多族裔和社區民眾到訪，直到夜間很晚都不願離去。一邊欣賞喜慶的龍年街景，一邊品嚐華埠各色美食。