年齡、身分定位精確 數位廣告成16區議員選舉新戰場

羅達倫Youtube競選廣告截屏。（記者徐蓓蓓／攝影）

3月5日初選在即，近日居住在矽谷 南灣16區國會議員選區的居民打開YouTube等網路頻道，就會被推送好幾位主要競選人的數位廣告。有選民在社群媒體 上發表意見，驚嘆廣告在地點、年齡、身分方面定位之精確，讓人感到「老大哥」無處不在，這也顯示著選情膠著的16區選舉大戰，已進入「數位激戰期」。

目前第16區國會議員投放數位廣告最多的是競選熱門人選羅達倫、李卡多、史密提恩及退伍軍人狄克森。

統計Google 廣告資料，李卡多投放了42支廣告，已支出6萬9000元，主要集中在1月底到2月中；2月3日是李卡多目前數位廣告花費最多的一天，達6900元。

史密提恩共投放了11支廣告，已支出2萬4800元，主要集中在2月1日到選前的期間，每天的廣告支出相對平均，大約在1100至1400元的區間內浮動。

狄克森共投放10支廣告，已支出5萬9500元，主要集中在1月中到2月中的時段；廣告支出最多的一天是1月29日，達3600元。

羅達倫共投放4支廣告，已支出5萬2700元，主要集中在2月9日到目前的期間；目前單日最高廣告支出是2月10日的7300元。

在數位廣告大戰的背後是特殊利益基金的運作。上述數位廣告競選大戰的四位參與者都獲得了來自超級政治行動委員會（Super PACs）資金，相對普通政治行動委員會（PACS ,Super PACs）在花費方面沒有限額，但不直接向候選人的競選委員會捐贈。

Super PACs通常會支持最能代表自己集團利益的候選人。目前各個Super PACs已經在這場競選中花費了將近200萬元，這些資金中的很大一部分都投向了數位廣告。

狄克森是目前獲得Super PACs的金援有「下一代退伍軍人基金」已經花費了超過100萬元，投入數位廣告、商業廣告和郵件來支持他競選。廣告投放的對象主要是40歲以上的人群。

「金州領導力基金」投入了大約30萬元製作和投放數位廣告、開展民意調查支持羅達倫競選。Google數據顯示，廣告已經有累積超過125萬的瀏覽量。「金州領導力基金」成立於2016年，主要資金來自於太平洋瓦電和華美銀行。

「解決方案的一部分基金」花費了24萬7000元來支持史密提恩，全部用於製作和發佈數位廣告。主要針對35歲以上的受眾，累積播放已經超過12萬5000次。

「要答案的鄰居」基金花費了近31萬元，通過郵件廣告、簡訊和民調來支持里卡多。

這些廣告對民眾有不小的影響。矽谷南灣張小姐表示，她不太喜歡看美國一般電視，晚間消遣以瀏覽Youtube頻道為主，近期每次打開都會被數次推送同一個競選人的廣告，有些不勝其煩，可能為此考慮付費升級成精選會員，免除受太多競選廣告的煩擾。

除了Youtube數位廣告，幾位主要競選人同時也在其他社群媒體，例如X、Instagram甚至Linkedin等數位平台上也全面鋪開、不斷更新，力求能接觸到更多的選民。相對傳統選舉時代，數位營銷的策略被大量地引入競選。結果如何，似乎很快就可以見到分曉。