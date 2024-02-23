舊金山千禧大廈塌陷 傾斜改善不如預期

舊金山千禧大廈傾斜修正幅度只有預期四分之一，但在中心下沉得更厲害。（電視新聞截圖）

據國家廣播公司NBC灣區 報導，負責修復舊金山 千禧大廈（Millennium Tower）的工程師最近承認，在這個耗資 1億2000萬美元的項目竣工後的頭六個月裡，傾斜的改善程度低於預期。

用於預測該大廈行為的先進模型曾預測，在傾斜的高層建築兩面被錨定在基岩上後的六個月內，該塔的傾斜將得到多達4英寸的修正。

雖然塔樓在拐角處不再下沉，並在那裡扭轉了一些沉降，但數據顯示傾斜扭轉只有大約一英寸，是模型預測的四分之一。

負責修復工 作的承包商做出了更樂觀的預測，認為塔樓一旦在北側和西側得到支撐，新轉移的重量會使其在東側和南側產生更大的沉降。

但兩位外部工程師說，數據顯示，大廈並沒有在兩側下沉，而是在中心下沉得更厲害。

國際公認的高層建築地基專家普洛斯（Harry Poulos）的監測數據顯示，塔樓中心的總體沉降速度約為每年十分之一英寸。「十分之一英寸並不算多，但方向不對的話，從長遠來看，這有點令人擔憂，」他說。

資深岩土工程師派克（Robert Pyke）說，即使依靠複雜的建模來預測性能也存在風險。他說，對建築物中心下沉（也稱為塌陷）的擔憂在於，這種變形會引發地基下的裂縫，而這種裂縫會帶來長期腐蝕破壞的風險。

如果裂縫中滲水，暴露在外的鋼筋就會生鏽。生鏽的鋼筋會膨脹，這會對開裂的混凝土造成更大的破壞。他說，這種損壞是可以修復的，但這需要對地基底部進行詳細檢查，以發現並修復裂縫。

派克指出，塔樓地基東側下面的一堵埋在地下的牆可能導致了這棟建築的意外行為，這堵牆是為了將千禧大廈與鄰近的地下車庫隔開而建造的，它可能阻止了千禧大廈向東後傾4英寸。

修復工程的設計者漢布格（Ron Hamburger）在一份聲明中稱，西北角現在已經穩定，不會再下沉了。這使得西北角的沉降改善了四分之一英寸。

他說，預計隨著時間的推移，修復會使更多的傾斜被扭轉，但速度不會達到模型預測的水平，因為土壤的應力釋放比最初預測的更為有效。

從目前的情況來看，大廈的傾斜度比修復完成前要小一英寸多一點。目前，西北角的傾斜度略小於29英寸。