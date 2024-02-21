李天明起草法案 解決加州住房危機 為弱勢租房者發聲

加州眾議員李天明與其他議員成立「租房者黨團」，為弱勢租房者發聲。（取自推特）

代表矽谷的加州 眾議員李天明（Alex Lee)近日起草了AB 2584議案，旨在限制任何在加州已經擁有1000座以上獨棟住宅的公司購買更多的房產出租。這一議案的聽證會將在3月16日舉行。

李天明在聲明中說：「初次購房者沒有辦法和這些拿著現金出價的大公司競爭。這些公司奪走了辛苦工作的加州人的購房機會，加劇了獨棟住宅稀缺的問題。」

這項法案授權州檢察長在法庭起訴違規者。如果被判有罪，一次違規的罰金是10萬元，還可能會要求被告在判決一年之內將房產出售給獨立第三方。

上個月，加州檢察長邦塔（Rob Bonta)剛剛以非法上漲數百間住宅房租起訴Invitation Homes。此案最後以Invitation Homes同意支付372萬民事罰金和返還多收房租而達成庭外和解。

持證住宅評估師藍奎斯（Ryan Lundquist）表示，大型機構持有大量房產，始於2008年的次貸危機，當時數以萬計的房子被迫法拍。Invitation Homes在當時非常敏銳地察覺到商機，在市場最低谷地時候入市，瞄準對初次購房者來說有吸引力的地段，廉價收購了大量房產，從此開始實現爆炸性的增長。

加州圖書館研究所的分析顯示，除去Invitation Homes，另有四家其他商業機構在加州擁有超過1000座房產。

藍奎斯表示，可以理解大眾不願意限制購買的自由。「我們通常也不會對投資者說別去買蘋果公司的股票，但是我們並不住在股票裡。這些是住房，對很多人來說，住宅是可以積累代際財富不多的方式之一了。」

但是一項由南加大 和亞利桑納州大去年共同發布的研究卻顯示，沒有證據證明獨棟住宅出租公司擠走了購房者、推高了房價。面對爭議，李天明表示，AB2584議案只是意在解決加州住房危機的一系列舉措其中的一部分，並非一劑萬靈藥。

李天明在去年還起草了旨在優化現有建築改建住宅流程的AB 1490議案。上周四，他援引新加坡 和奧地利的例子，提出在加州創設「社會住宅發展局」。「社會住宅」是一種公共住宅類型，私人資金被允許進入社會住宅，輔助政府管理，但會根據收入水平對房租設定上限。

李天明表示：「公司每買走一棟住宅就意味著，本來可供初次購房者挑選的有限庫存就又少了一間。」