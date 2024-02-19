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潮商基金會團拜 慶祝農曆新年

記者李怡／舊金山報導
美國潮商基金會新春團拜會，各界代表等400餘人齊聚。（記者李怡╱攝影）
美國潮商基金會新春團拜會，各界代表等400餘人齊聚。（記者李怡╱攝影）

由美國潮商基金會主辦的「2024龍年新春團拜會」18日在華埠舉辦。舊金山灣區諸多民選官員、官員候選人與商界，以及民間協會、文化團體代表等400餘人齊聚，共同慶祝農曆新年，表達對華裔居民、社區的美好祝福。

主辦方美國潮商基金會會長林志斯、舊金山地檢長謝安宜、舊金山市議會主席佩斯金、市議員陳詩敏、市律師邱信福代表、阿拉米達市議員哈伯特（David Haubert）、 聯合市副市長王耀明、佛利蒙副市長邵陽、市議員蘇偉傑（Raj Salwan）、以及舊金山市長候選人羅瑞德（ Daniel Lurie）等分別致詞。

林志斯表示，感謝所有與會來賓的光臨，感謝市府各部門頒發的榮譽獎章以及各社區團體的支持。潮商基金會一直以來致力於關愛社區、長者、青少年等多項公益活動，並與美國政商僑界建立了長期友好的互助合作關係，在此新春之際向大家拜年，並送上最誠摯的祝福。

謝安宜提醒華裔節日防祈福騙局，春節時謹防受害者的貴重物品被調包。

佩斯金與陳詩敏一個屬龍一個屬馬，在市議會中是龍馬精神的好搭檔。他們表示，在新的一年中會致力於社區的安全健康發展。

市長候選人羅瑞德表示，將公共安全作為競選的首要綱領，解決街頭藥物濫用以及扶持小商業發展，並打擊腐敗犯罪。

佩斯金等官員向潮商基金會頒發賀狀。（記者李怡╱攝影）
佩斯金等官員向潮商基金會頒發賀狀。（記者李怡╱攝影）
美國潮商基金會新春團拜會，眾民選官員道賀。（記者李怡╱攝影）
美國潮商基金會新春團拜會，眾民選官員道賀。（記者李怡╱攝影）
各界代表出席團拜會。（記者李怡╱攝影）
各界代表出席團拜會。（記者李怡╱攝影）

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