我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

3月總統初選選票 灣區陸續寄出

記者徐蓓蓓／舊金山灣區報導
加州選舉信息網站BayAreaVotes。（翻攝自網站）
加州選舉信息網站BayAreaVotes。（翻攝自網站）

所有符合選舉資格的加州選民都會通過郵件收到一張2024年3月5日總統初選的選票。灣區選民可以透過以下方式投票

1.用已付郵資的回信信封將填好的選票寄回選舉辦公室；

2.將填好的選票放入回信信封投入一個官方的選票箱；

3.在2月5號到3月5號之間前往投票點當場投票；

4.可以當天註冊當天投票。

民眾務必簽名，否則選票會被作廢；也要注意自己的簽名要和註冊時的一致。

簽名不一致的原因可能是：

1.選民在很年輕的時候註冊，隨著年紀增長簽名也有所改變；

2.選民在DMV註冊時，是使用觸控筆在屏幕上簽名，和使用紙筆的簽名有差異。

若是後者情況，一個簡單的解決方法是看一下駕照上的簽名，注意選票上的也保持一致就好。

即使不是在DMV登記註冊的選民，注意和駕照上的簽名保持一致也是比較安全的。因為選民在網路註冊選舉的時候，縣選舉辦公室會向DMV索要一份你目前留檔的簽名，並定期更新。

好在加州並不要求簽名「完全匹配」，也就是選民簽名不需要100%複製存檔的簽名。如果選舉辦公室發現選票上的簽名有問題的話，也會透過郵件聯絡選民確認、修改。

選民可以在州務卿辦公室網站https://wheresmyballot.sos.ca.gov註冊，追蹤自己選票的郵寄、接受和處理情況。更多地方選舉辦公室信息可以訪問BayAreaVotes.org網站，或是臉書Bay Area Votes帳號。

投票 DMV 駕照

上一則

濫藥危機 市長候選人安世輝轟布里德

下一則

舊金山新交通號誌 駕駛困惑

延伸閱讀

灣區郵政員工半數亞裔 訪巴洛阿圖華裔郵政局長黎志峰

灣區郵政員工半數亞裔 訪巴洛阿圖華裔郵政局長黎志峰
海外青年文化大使協會舊金山分會 到貝律耶沙慶新年

海外青年文化大使協會舊金山分會 到貝律耶沙慶新年
印尼防長獲六成選票 可望在總統選舉第一輪過關

印尼防長獲六成選票 可望在總統選舉第一輪過關
百年煉油廠將減排 違約恐罰1.3億元

百年煉油廠將減排 違約恐罰1.3億元
K到12年級 加州私校平均學費52萬 矽谷最貴私校每年學費近6萬

K到12年級 加州私校平均學費52萬 矽谷最貴私校每年學費近6萬

熱門新聞

矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59
原本不打算使用法庭翻譯服務的谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，在法官建議下，後來改變主意，佩戴上同聲傳譯耳機。（記者葛歆睿／攝影）

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

2024-02-09 18:24
柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

2024-02-10 20:12
在家做食品製作販售，可以調控自己的時間外，也能培養自己的興趣。（記者孫愛薇／攝影）

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

2024-02-12 01:10
未來一周，灣區將連續出現三個新風暴。（美聯社）

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

2024-02-14 15:08
谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人2月9日第六度被法庭提審，他首度現身出庭。（記者葛歆睿／攝影）

陳立人出庭面無表情 檢察官已見過于軒一家人

2024-02-10 01:19

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？