3月總統初選選票 灣區陸續寄出

加州選舉信息網站BayAreaVotes。（翻攝自網站）

所有符合選舉資格的加州選民都會通過郵件收到一張2024年3月5日總統初選的選票。灣區選民可以透過以下方式投票 ：

1.用已付郵資的回信信封將填好的選票寄回選舉辦公室；

2.將填好的選票放入回信信封投入一個官方的選票箱；

3.在2月5號到3月5號之間前往投票點當場投票；

4.可以當天註冊當天投票。

民眾務必簽名，否則選票會被作廢；也要注意自己的簽名要和註冊時的一致。

簽名不一致的原因可能是：

1.選民在很年輕的時候註冊，隨著年紀增長簽名也有所改變；

2.選民在DMV 註冊時，是使用觸控筆在屏幕上簽名，和使用紙筆的簽名有差異。

若是後者情況，一個簡單的解決方法是看一下駕照 上的簽名，注意選票上的也保持一致就好。

即使不是在DMV登記註冊的選民，注意和駕照上的簽名保持一致也是比較安全的。因為選民在網路註冊選舉的時候，縣選舉辦公室會向DMV索要一份你目前留檔的簽名，並定期更新。

好在加州並不要求簽名「完全匹配」，也就是選民簽名不需要100%複製存檔的簽名。如果選舉辦公室發現選票上的簽名有問題的話，也會透過郵件聯絡選民確認、修改。

選民可以在州務卿辦公室網站https://wheresmyballot.sos.ca.gov註冊，追蹤自己選票的郵寄、接受和處理情況。更多地方選舉辦公室信息可以訪問BayAreaVotes.org網站，或是臉書Bay Area Votes帳號。