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加州性別薪資歧視訴訟 甲骨文同意付2500萬元和解

編譯組╱綜合報導
甲骨文同意支付2500萬元和解加州性別薪資歧視訴訟。(美聯社)
甲骨文同意支付2500萬元和解加州性別薪資歧視訴訟。(美聯社)

甲骨文已同意支付2500萬元、與提出訴訟的4000名從事技術工作的加州女性員工進行和解。後者指控這家軟體巨擘公司支付給她們的薪資低於從事相同工作的男性員工。

和解協議在去年12月與調解人員協商後，13日正式宣布。和解金有三分一將支付給律師。其餘則支付給自2013年6月以來，在加州甲骨文公司從事產品開發、支援或資訊技術部門工作的女性員工。裁決最終將由聖馬刁縣高等法院法官斯沃普(Raymond Swope)核准敲定。他已安排於4月8日舉行聽證會。

此案主要原告克拉克(Marilyn Clark)在律師聲明表示，作為一位整個職業生涯都在科技產業度過的女性，她樂觀地認為，作為和解協議的一部分，甲骨文同意採取行動，將可確保女性獲得更多公平。克拉克於2005-2015年期間擔任甲骨文資料庫行政人員。

甲骨文並未立即回覆評論。總部位在加州紅木城的甲骨文，是世界上最大電腦軟體生產商之一。2019年購買舊金山巨人隊棒球場為期20年的冠名權，現稱為甲骨文球場(Oracle Park)。

這起訴訟案於2017年提出，指控甲骨文向從事相同或「實質上相似」(substantially similar)技術工作的女性所支付薪資低於男性。該公司否認性別歧視，並表示薪資差異有正當理由，例如員工經驗與培訓。

但是，原告律師聘請的爾灣加大經濟系教授諾伊瑪克(David Neumark)指出，女性員工與從事相同工作的高薪男性員工、擁有相同資格。甲骨文運用非法理由(illegitimated reasons)、例如員工過去工作薪資，以證明薪資水平差異的合理性。

在2020年一項裁決中，甲骨文請求排除諾伊馬克報告作為該案證據的動議被駁回。法官斯沃普認為，教授有合理基礎證明他的觀點，教育、工作經驗、在甲骨任期與績效評估，皆無法解釋女性與男性在性別不同時、所面臨的薪資差距。

和解協議並未要求甲骨文承認任何過去的歧視行為，而僅針對因類似工作而獲得較低報酬的女性、進行補償。公司還需聘請一名獨立專家，審查現行做法，以確保女性獲得平等待遇。

甲骨文 加州 歧視

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