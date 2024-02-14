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3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

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3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

編譯廖宜怡／綜合報導
未來一周，灣區將連續出現三個新風暴。（美聯社）
未來一周，灣區將連續出現三個新風暴。（美聯社）

國家氣象局表示，從14日起，將有三個獨立風暴陸續襲擊北加州，幾乎每日都會降雨，直到21日。

氣象局氣象學家墨達克（Brayden Murdock）預測，即將到來的風暴不會像2月初的暴風系統那麼強烈，但仍將大量降雨。而且持續的時間較長，最終累積的雨量依然可觀。

預測指出，將於14日和15日出現的首場風暴較溫和，大部分地區的降雨量不會超過半吋；第二個風暴較強烈，將於17日和18日出現；第三個風暴預計在19日和20日出現，目前強烈程度還無法確定。

氣象局預測，在三個風暴一周後結束時，灣區大部分地區將獲得二到三吋的降雨量，其中聖他克魯茲山脈（Santa Cruz Mountains）、大蘇爾（Big Sur）和北灣山區的降雨量可達四到六吋，內華達山脈（Sierra Nevada）這個周末也有望再降下一到二呎的雪。

專家表示，到目前為止，加州這個冬季無論是在降雨時間還是供水方面，都表現得很完美。氣象學家努爾（Jan Null）說：「雖然起步緩慢，但現在情況已顯著改善」。

最近幾周，加州水庫水位穩定上升，沒有出現像2017年或去年1月和3月時的嚴重洪水，也沒有造成重大破壞。去年初，強烈大氣河風暴襲擊北加州，導致聖他克魯茲縣的卡比度拉碼頭（Capitola Wharf）和州立海崖海灘（Seacliff State Beach）遭受嚴重破壞，拜登總統更因此前往視察。

內華達山脈的融雪是加州主要供水來源之一，提供三分之一人口用水。山脈今年一開始的積雪量只有正常值的25%，但到本月12日已增長至正常值的73%，本周末將繼續增加。

今年冬季風暴之間有讓人喘息的機會，是加州有序建立冬季供水系統的關鍵模式。努爾說：「乾燥的日子提供所有事物一個復原的機會，包括河川和緊急應變服務」。

在過去12年裡，加州有8年處於嚴重乾旱。根據每周公布的美國乾旱監測報告（U.S. Drought Monitor），加州目前沒有任何一個縣處於乾旱狀態，因此今年夏季缺水的可能性已大大降低。

東灣水利局（East Bay Municipal Utility District）發言人普克（Andrea Pook）表示，他們的儲水狀況非常好，當地7個水庫12日的總水量已達84%。此外，馬連水利局（Marin Municipal Water District）的7個水庫已完全滿水，聖他克魯茲縣主要的洛蒙德湖水庫（Loch Lomond）也已滿水。

灣區唯一水庫未滿水或接近滿水的主要水利局，是位於聖荷西的聖他克拉拉谷水利局（Santa Clara Valley Water District），他們管理的10個水庫12日的總水量僅有37%，主要原因是當地最大的安德森水庫（Anderson）因為地震進行修復、將水排空的關係。

由於這個冬季雨水豐沛，灣區大部分水庫的儲水情況都十分理想。圖位於東灣奧倫達的布里...
由於這個冬季雨水豐沛，灣區大部分水庫的儲水情況都十分理想。圖位於東灣奧倫達的布里歐納斯湖。（美聯社）

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