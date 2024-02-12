我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／生涯第3度捧MVP 馬霍姆斯：為隊友感到驕傲

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

喜迎金龍年 灣區僑界新春團拜 經文處長賴銘琪拜年

記者孫妮莎／密爾比達報導
賴銘琪處長（左）與莊雅淑主任為大家送上新春祝福。（記者孫妮莎／攝影）
賴銘琪處長（左）與莊雅淑主任為大家送上新春祝福。（記者孫妮莎／攝影）

舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區華僑文教服務中心於11日年初二，在僑教中心大禮堂舉辦「慶祝中華民國113年春節金山灣區僑界新春團拜暨聯歡大會」，向金山灣區僑界賀新春，喜迎金龍年。活動現場張燈結綵喜氣洋洋，處長賴銘琪暨夫人雲雯蓁、僑教中心主任莊雅淑、經文處及僑教中心全體人員歡迎僑界出席，現場互道恭喜，氣氛熱鬧。

僑委會委員長徐佳青以影片向僑胞祝賀，感謝海外僑胞在國際社會中積極展現合作的意願與能力，為世界貢獻台灣的優勢，讓台灣走入世界，也讓世界走進台灣。她也向在各地打拼以及熱愛中華民國台灣的僑胞朋友拜年，金龍賀新歳，祝福僑胞朋友新春開運，事業興旺大發財。

賴銘琪致詞表示，感謝金山灣區僑界長久以來，支持辦事處及僑教中心推動僑務，藉此機會與大家齊聚拜年，共度春節，祝福全僑龍騰四海、福運當前，萬事順心如意。

僑教中心工作人員現場表演。（記者孫妮莎／攝影）
僑教中心工作人員現場表演。（記者孫妮莎／攝影）

莊雅淑主任帶領僑教中心同仁以「金龍報喜大地回春喜龍年」，搭配金龍舞蹈熱鬧開場。客串演出讓全僑驚喜又歡樂，藉由熱鬧編曲，向全僑祝賀舞龍納新春，福氣滿滿、財源滾滾，現場備感溫馨。

「僑教中心是海外僑胞最溫暖的家」，僑教中心特別運用新春團拜機會，在現場擺設各項僑務服務文宣，如i僑卡、僑胞服務手冊、台商服務手冊、台灣華語文學習中心等文宣，提供與會僑胞各項僑務諮詢及申辦i僑卡服務，讓與會僑胞備感溫馨。

為展現在過去一年對全僑感謝及祝福，賴銘琪暨夫人、莊雅淑、各僑務委員以及駐處各組組長都特別在現場為與會僑胞打菜服務餐點。各僑團也帶來精采餘興節目，有健身大鼓隊、邵孔川老師美聲歌曲，還有勁歌帶動唱跳、人間遊龍、竹躍龍騰賀新春、客家茶園香及等表演，精彩又熱鬧。

賴銘琪暨夫人、莊雅淑與僑務委員合唱「恭喜恭喜」，讓新春團拜的活動達到最高潮，會後與會僑胞拿著總統福袋、春聯及僑委會元宵燈籠，場面熱鬧溫馨。

主持人李娜亞現場演唱「我一見你就笑」。（記者孫妮莎／攝影）
主持人李娜亞現場演唱「我一見你就笑」。（記者孫妮莎／攝影）

灣區 中華民國 舊金山

上一則

酋長擊敗49人 華人球迷看超級盃 談美中體育文化差異

延伸閱讀

僑教中心行動領務服務27日舉行 可上網預約

僑教中心行動領務服務27日舉行 可上網預約
僑教中心慶祝春節 發龍年福袋

僑教中心慶祝春節 發龍年福袋
大專校聯會會長交接 蔡弘凱接棒

大專校聯會會長交接 蔡弘凱接棒
北加中文學校聯合會 迎春揮毫慶龍年

北加中文學校聯合會 迎春揮毫慶龍年
北加州中文學校聯合會『迎春揮毫』活動

北加州中文學校聯合會『迎春揮毫』活動

熱門新聞

矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59
原本不打算使用法庭翻譯服務的谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，在法官建議下，後來改變主意，佩戴上同聲傳譯耳機。（記者葛歆睿／攝影）

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

2024-02-09 18:24
美超微創始人兼執行長梁見後自從躋身億萬富翁（Billionaire）後，首度公開參加大型活動。（記者葛歆睿／攝影）

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

2024-02-04 03:02
紀錄顯示陳立人目前已出院入獄。（記者徐蓓蓓╱拼圖）

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

2024-02-07 00:04
柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

2024-02-10 20:12
辯護律師施羅德表示，他也不知道陳立人為何仍未出庭。（記者徐蓓蓓╱攝影）

陳立人案第5次提審仍未出庭 辯方律師稱很不尋常

2024-02-05 20:42

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲
中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民
海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣