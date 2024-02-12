喜迎金龍年 灣區僑界新春團拜 經文處長賴銘琪拜年

賴銘琪處長（左）與莊雅淑主任為大家送上新春祝福。（記者孫妮莎／攝影）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處及金山灣區 華僑文教服務中心於11日年初二，在僑教中心大禮堂舉辦「慶祝中華民國 113年春節金山灣區僑界新春團拜暨聯歡大會」，向金山灣區僑界賀新春，喜迎金龍年。活動現場張燈結綵喜氣洋洋，處長賴銘琪暨夫人雲雯蓁、僑教中心主任莊雅淑、經文處及僑教中心全體人員歡迎僑界出席，現場互道恭喜，氣氛熱鬧。

僑委會委員長徐佳青以影片向僑胞祝賀，感謝海外僑胞在國際社會中積極展現合作的意願與能力，為世界貢獻台灣的優勢，讓台灣走入世界，也讓世界走進台灣。她也向在各地打拼以及熱愛中華民國台灣的僑胞朋友拜年，金龍賀新歳，祝福僑胞朋友新春開運，事業興旺大發財。

賴銘琪致詞表示，感謝金山灣區僑界長久以來，支持辦事處及僑教中心推動僑務，藉此機會與大家齊聚拜年，共度春節，祝福全僑龍騰四海、福運當前，萬事順心如意。

僑教中心工作人員現場表演。（記者孫妮莎／攝影）

莊雅淑主任帶領僑教中心同仁以「金龍報喜大地回春喜龍年」，搭配金龍舞蹈熱鬧開場。客串演出讓全僑驚喜又歡樂，藉由熱鬧編曲，向全僑祝賀舞龍納新春，福氣滿滿、財源滾滾，現場備感溫馨。

「僑教中心是海外僑胞最溫暖的家」，僑教中心特別運用新春團拜機會，在現場擺設各項僑務服務文宣，如i僑卡、僑胞服務手冊、台商服務手冊、台灣華語文學習中心等文宣，提供與會僑胞各項僑務諮詢及申辦i僑卡服務，讓與會僑胞備感溫馨。

為展現在過去一年對全僑感謝及祝福，賴銘琪暨夫人、莊雅淑、各僑務委員以及駐處各組組長都特別在現場為與會僑胞打菜服務餐點。各僑團也帶來精采餘興節目，有健身大鼓隊、邵孔川老師美聲歌曲，還有勁歌帶動唱跳、人間遊龍、竹躍龍騰賀新春、客家茶園香及等表演，精彩又熱鬧。

賴銘琪暨夫人、莊雅淑與僑務委員合唱「恭喜恭喜」，讓新春團拜的活動達到最高潮，會後與會僑胞拿著總統福袋、春聯及僑委會元宵燈籠，場面熱鬧溫馨。