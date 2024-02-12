超級盃之夜 街頭暴力犯罪料達高峰 警方高度戒備

布里德表示，她希望球迷度過愉快的時光，並進行慶祝，但不希望砸破別人的窗戶，不希望愉快的氛圍變質。（記者王子涵／攝影）

美式足球是美國的「國球」，擁有最廣泛的球迷基礎。作為NFL職業聯盟總決賽的「超級盃 」（Super Bowl），自然牽動著所有球迷的情緒。根據往年的經驗，無論進入決賽的兩隊誰贏誰輸，球隊代表的兩座城市都會在超級盃之夜陷入到街頭暴力犯罪 的高峰。在舊金山 49人（San Francisco 49ers）衝擊30年以來首座超級盃的同時，舊金山市警、縣警已經高度戒備。市長布里德（London Breed）已再三叮囑，球迷切勿過激慶祝。

舊金山市長布里德、警長史考特（Bill Scout）、縣警長宮本（Paul Miyamoto）、消防局長尼克森（Jeanine Nicholson）以及49人隊名宿Darryl Pollard等當前來到東切區（East Cut）廣場。這個曾經的公交車轉運站在疫情後被改建為市中心最大的公共活動場地，曾舉辦世界杯觀賽排隊等活動。

布里德表示，希望球迷度過愉快的時光，並進行慶祝，但不希望砸破別人的窗戶，不希望愉快的氛圍變質。

市府人員擔心，無論比賽結果如何，慶祝都會失去控制。

市長的警告再次被警長和消防局長強調，並且直接指出米慎區（Mission District）街道可能出現騷亂，縱火事件將「常見」。

在上個月49人贏下國聯分區決賽的勝利後，當夜舊金山發生了一起搶劫案和多起火災。兩年前，當金州勇士隊奪得NBA總冠軍后，米慎區發生暴亂事件，數十名警員受傷。

舊金山49人上一次奪得超級碗冠軍還是1995年。媒體報導，當時超過30萬球迷湧入市中心慶祝。在1982年奪冠時，市中心聯合廣場甚至燃起一團篝火，球迷爬上公交車進行慶祝。

華人球迷張哲遠說，美式足球相較其他運動，更強調身體的直接對抗，所以其迷群體也是以男性居多，球迷間的打架鬥毆在比賽進行時就已經開始。但賽後的暴力犯罪以及縱火並非是球迷行為，而是有鬧事者趁亂所為，不是體育精神的體現。