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池池大師展能藝術駐留計畫 金山華埠初一揭幕

記者劉先進╱舊金山報導
池池大師展能藝術駐留計畫，預計在10日農曆新年初一開幕。（主辦方供圖）
池池大師展能藝術駐留計畫，預計在10日農曆新年初一開幕。（主辦方供圖）

舊金山中華文化中心（CCC）8日舉行記者會宣布，將在10日農曆新年初一，揭幕池池大師展能藝術駐留計畫（Master Chi Chi: Disability Art Residency Program）。除了展示香港殘障藝術家的作品外，還將邀請參觀者探索節日儀式和文化記憶中體現的失明生活體驗，最終拓寬人們對亞洲藝術、文化和多樣性的想像。

當天還展示灣區插畫家、設計師和藝術家Valerie Win Liu的壁畫新作「一些歡喜，一些希望，一星火光」（Some Joy, Some Hope, a Spark）。作品洋溢著歡樂喜慶，代表華埠活力。

池池大師展能藝術駐留計畫由香港藝術家盧勁池和藝術合作人伍志鍵主導。為期三周的駐地計畫和社區活動會延續至3月2日。 盧勁池是視力受障學者、詩人和藝術家，一直是香港殘障藝術屆的關鍵人物。2024年，他受邀訪問柏克萊加大的殘障研究中心，令他有機會將獨特的視角和經驗帶給灣區。在此次活動期間，他會開展一系列工作坊、表演藝術和殘障文化的深入討論。伍志鍵是藝術家兼合作人，將紀錄駐留項目的經過，著重關注殘障藝術如何反映出都市環境及特徵。

中華文化中心執行總監梁凱欣說，農曆新年是華埠社區最重要的慶祝活動之一。很高興為藝術家提供這樣一個機會，為大家帶來歡樂、新奇、包容和反映各種亞裔視角的故事。「無論是遊客還是當地人，都歡迎到舊呂宋巷參觀。一邊漫步在華埠的街巷，一邊欣賞當代藝術，相當有節日氛圍。」

此次的作品展示地點為金山41 Ross，位於華埠歷史悠久的舊呂宋巷，2014年由中華文化中心和華協中心（CCDC）合作成立。

在新春期間，池池大師展能藝術駐留計畫內容豐富。17日觀眾可一起享受和藝術家互動的機會。除了演示算命和藝術展解說，盧勁池和伍志鍵還會和大家分享和討論他們的作品和駐留期間關注的議題。 2月10日至3月2日，逢星期二至六，下午12時至6時，駐留藝術空間將對外開放。訪客可以參觀展覽並參與互動工作坊和表演。

池池大師展能藝術駐留計畫，預計在10日農曆新年初一開幕。除了展示香港殘疾藝術家的...
池池大師展能藝術駐留計畫，預計在10日農曆新年初一開幕。除了展示香港殘疾藝術家的作品外，該項目還將邀請參觀者探索節日儀式和文化記憶中體現的失明生活體驗，最終拓寬人們對亞洲藝術、文化和多樣性的想像。（主辦方供圖）

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