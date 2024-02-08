前屋崙警長阿姆斯壯 狀告市府、市長盛桃

遭解雇的前屋崙警長阿姆斯壯6日晚上對屋崙市府和市長提出訴訟。（美聯社）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）7日報導，前屋崙 警察局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）6日晚上對屋崙市府和市長盛桃（Sheng Thao）提出訴訟，稱他因為批評屋崙的聯邦法院監察員，遭到盛桃非法解雇，而且是這名監察員施壓盛桃這麼做。

阿姆斯壯的代表律師在一份提交給阿拉米達縣高等法院的訴狀中說：「這是一起非比尋常的解雇案。屋崙唯一決策者（盛桃）多次對其非法解雇行動做出公開解釋，但這些理由從表面上看來都是非法和具有報復性的。」

解雇阿姆斯壯是盛桃去年初上任後不久做出的重大決策之一。她和市府律師在要求阿姆斯壯帶薪停職一個月後，於2月宣布解雇阿姆斯壯，理由是調查發現阿姆斯壯對兩起警察不當行為案件處理不當。但一名仲裁員 後來提出報告為阿姆斯壯平反，認為阿姆斯壯的懲戒應該被撤銷。

盛桃表示，她之所以沒有提出解雇阿姆斯壯的理由，是因為這樣他才能獲得資遣費。盛桃當時還表示，阿姆斯壯為被指控行為不當的警察提出辯護，並認為這兩起案件不能代表警局有系統性問題，這些言論「讓她感到困擾」。

阿姆斯壯的律師艾德曼（Will Edelman）稱其當事人為「吹哨人」（whistleblower）。艾德曼說：「他被解雇是因為他公開談論高階官員（監察員）的不當行為。」

根據訴狀，應聯邦監察員華沙（Robert Warshaw）的要求，屋崙市府官員委託一家外部律師事務所調查阿姆斯壯對警察不當行為的處理方式。華沙隨後以這份調查報告作為手段，「將輕微不當行為案件擴大升級為對整個警局和局長阿姆斯壯的訴訟。」

艾德曼表示，從這起訴訟可以看出華沙「嚴厲且毫無根據指責警局高層未能追究下屬責任」的模式，而盛桃在華沙的威嚇下選擇屈服，最終導致阿姆斯壯遭解雇。

訴狀還指出，盛桃去年2月15日召開記者會宣布解雇阿姆斯壯後，立即在一間私人會議室內，向一群市府工作人員公開發洩對華沙的不滿，稱自己是被華沙逼迫解雇阿姆斯壯。

訴狀表示，儘管具體細節與事實可能有所出入，但目擊者說：「市長用憤怒的口吻說：『X的，是監察員讓我這麼做的！我根本不想這麼做！』」

事實上，阿姆斯壯曾在去年10月重新申請成為屋崙警長，但遭到盛桃否決。