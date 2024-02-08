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Verge揭谷歌勞資關係惡劣 士氣降低點

編譯組╱綜合報導
Verge揭露谷歌員工與主管關係惡劣，有前資深員工認為公司文化已徹底改變，士氣降到最低點。(取自電視畫面)
Verge揭露谷歌員工與主管關係惡劣，有前資深員工認為公司文化已徹底改變，士氣降到最低點。(取自電視畫面)

Google高層過去一年解雇數千名員工。多份最近報導顯示，員工士氣受到嚴重打擊，也更加公開談論這樣的低落情況。

科技新聞媒體「Verge」報導，Google員工在網路發表有關日前公司問答的詳細內容，描述這家科技大廠員工與老闆勞資之間的惡劣關係。長期以來，Google一直被認為是創新重鎮與工程師優渥環境，但時至今日，Google與其工作文化卻因為過於企業化與普遍無目標性，而受到批評。

據報導，Google員工可在公司員工大會之前提問，同事們可投票決定是否回答問題。2月2日公司會議上，得票最高的問題之一是「領導層與員工之間的分歧日益擴大。」另一個問題則是「當我們可能被解雇，卻無法共享未來時，為何要對公司未來而雀躍？如果失去工作與股權，Google仍透過員工努力而成功，員工沒有獲得回報。」

Verge報導透露，Google執行長皮采(Sundar Pichai)為裁員辯護，稱員工有時會主動對裁減員工表達感謝。他說，公司有時是一個複雜且重複的結構，透過這些變化，員工感受到不同，會對簡化人事結構表示認同。Google正在經歷一段不確定時期，世界大多數公司都是如此，Google之前並未經歷這樣的階段。

Google今年持續裁員，儘管規模比2023年的大幅度裁員減少許多。公司曾於今年1月透露，計畫裁減超過1000名員工，其中包括灣區辦公室數百名人員。

有Google軟體工程師向媒體透露，裁員這種偏離公司做法的行為，讓在Google工作已久的資深員工感到被背叛。他認為，Google文化受到侵害，決策已從最初是為了使用者利益，轉為Google的利益、再轉為決策者的利益，內部透明度也蕩然無存。

也有員工認為，去年1萬2000名員工被裁撤，是因股市壓力導致，裁員壓力也迫使員工減低冒險動力。員工士氣處於歷史最低點。許多主管並非Google裁員或其他內部變動的最終決定者，除了他們無力阻擋之外。但這也進一步打擊士氣。

一名工程師在社交媒體LinkedIn貼文表示，Google沒有有遠見的領袖。從最高管理層、資深副總裁到副總裁，他們無趣且目光短淺。

截至發稿本報尚未獲Google回應。

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