57歲華男涉竊美軍工機密傳給中方 被羈押候審

龔晨光參與中國的科研相關競賽，並做主題演講。（司法部提供）

聖荷西57歲華裔男子龔晨光（Chenguang Gong，音譯）6日被逮捕。他涉嫌盜取美國科技公司核彈 發射、彈道以及超音速導彈的探測技術，該技術為美國政府機密。

龔晨光參與中國的科研相關競賽，並做主題演講。（司法部提供）

在調查過程中，美國聯邦調查局（FBI ）還發現龔晨光曾參與中共的「千人計畫 」，將技術傳給中國政府。龔晨光曾在給中方的郵件中稱，他冒著極大風險前往中國參加「千人計畫」，因為他在為「美國軍事工業公司工作」，他覺得可以做些什麼，用於貢獻中國軍事技術。

根據美國司法部7日發布的消息，龔晨光出生在中國，2011年成為美國公民。他目前被羈押候審，被控竊取貿易機密。根據法院文件，2023年，龔晨光從其工作過的、位於洛杉磯的受害公司竊取文件。他將該公司超過3600份機密文件存入其個人硬碟中，這些文件包含複雜的紅外線探測裝置設計圖紙，用於航空業中探測核彈發射、彈道、超音速導彈，還包含幫助美國軍機探測正在襲來的感熱導彈、並進行反導彈措施的紅外線探測裝置設計圖紙。調查人員在龔晨光位於南加州千橡市（Thousand Oaks）的臨時住所搜出了這些文件。

根據法院檢方陳述書（affidavit），受害公司2023年1月開始雇用龔晨光，擔任紅外感應器電路設計經理。在其供職期間，龔晨光將數以千計文件從工作電腦複製到三個私人硬碟中。

除此之外，FBI還發現龔晨光在2014年至2022年，受雇於多家科技公司期間，向中共的「千人計畫」遞交了大量科技研發申請書。通過該計畫，中國政府招攬海外科技人才，用於中國軍事、經濟發展。

2014年，龔晨光受雇於德州達拉斯一家美國信息技術公司時，向中國一家高新科技學院遞交了一份商業企畫書，內容與軍事和民用產品有關。具體是一份高效「模擬-數字」轉化器的產品計畫書，這與他當時工作的美國公司產品非常類似。FBI在2023年5月8日對龔晨光住宅進行搜索時，發現了幾個藏有該公司機密文件的硬盤。

2020年9月，龔晨光向「千人計畫」遞交了另一份計畫書，其展示了一款「弱光環境/夜視」圖片探測器，該機器的序列號證明了該產品為其曾在2015至2019年供職的一家公司的產品。

有證據顯示，至少在2022年3月之前，龔晨光持續從「千人計畫」中收取資金。若罪名成立，龔晨光將面臨10年監禁。