學生校內玩刺客遊戲 高三生無辜傷眼 家長告都布林學區

東灣一名高三學生上周三被Orbeez 槍的凝膠子彈射中，眼睛嚴重受傷，目前正在康復中。（電視新聞截圖）

據NBC Bay Area報導，東灣一名高三學生被Orbeez槍的凝膠子彈射中，眼睛嚴重受傷，目前正在康復中。

事情發生在學校的停車場，當時學生們正在進行所謂的 「刺客遊戲」（assassins game）。這是一種未經批准的高年級學生之間的競賽，學生們使用玩具槍相互射擊。

上周三 （1月31日），這位不願透露姓名的受害者只是坐在學校停車場的車裡，卻不幸成為了這場危險遊戲的受害者。

她說：「我就坐在那裡，嚇呆了，擔心自己的眼睛是不是出了什麼大問題。很疼。」

醫生診斷她為鈍器擊傷，現在還不清楚她的右眼能否恢復視力。

現在，受害者家庭的一名律師說，他們正在對都布林聯合校區（Dublin Unified School District）採取法律行動。

「我們知道校區已經注意到學生在校園裡使用這些槍枝，」律師梅耶斯（Ashley Meyers）說：「他們甚至知道學生們就在本學年使用著這些槍枝。」

兩周前，這一學區 確實發布過安全警示，提醒家長注意刺客遊戲的危險性，明確指出這是未經許可的，參加遊戲的人可能會面臨嚴重後果。

校區發言人表示，他們已經注意到這起事件，都布林警方正在對其進行調查。

受害者對自己的生活方式因為一場遊戲而被顛覆感到沮喪，認為這場遊戲本可以避免。

她說：「這讓我有點不想去上學了。因為你知道，你去上學是為了接受教育，而回家時卻少了一隻眼睛。」