我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「健身迷」英王罹癌震驚全球 每天必做11分鐘加拿大空軍體能訓練

大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

學生校內玩刺客遊戲 高三生無辜傷眼 家長告都布林學區

編譯組／綜合報導
東灣一名高三學生上周三被Orbeez 槍的凝膠子彈射中，眼睛嚴重受傷，目前正在康復中。（電視新聞截圖）
東灣一名高三學生上周三被Orbeez 槍的凝膠子彈射中，眼睛嚴重受傷，目前正在康復中。（電視新聞截圖）

據NBC Bay Area報導，東灣一名高三學生被Orbeez槍的凝膠子彈射中，眼睛嚴重受傷，目前正在康復中。

事情發生在學校的停車場，當時學生們正在進行所謂的 「刺客遊戲」（assassins game）。這是一種未經批准的高年級學生之間的競賽，學生們使用玩具槍相互射擊。

上周三 （1月31日），這位不願透露姓名的受害者只是坐在學校停車場的車裡，卻不幸成為了這場危險遊戲的受害者。

她說：「我就坐在那裡，嚇呆了，擔心自己的眼睛是不是出了什麼大問題。很疼。」

醫生診斷她為鈍器擊傷，現在還不清楚她的右眼能否恢復視力。

現在，受害者家庭的一名律師說，他們正在對都布林聯合校區（Dublin Unified School District）採取法律行動。

「我們知道校區已經注意到學生在校園裡使用這些槍枝，」律師梅耶斯（Ashley Meyers）說：「他們甚至知道學生們就在本學年使用著這些槍枝。」

兩周前，這一學區確實發布過安全警示，提醒家長注意刺客遊戲的危險性，明確指出這是未經許可的，參加遊戲的人可能會面臨嚴重後果。

校區發言人表示，他們已經注意到這起事件，都布林警方正在對其進行調查。

受害者對自己的生活方式因為一場遊戲而被顛覆感到沮喪，認為這場遊戲本可以避免。

她說：「這讓我有點不想去上學了。因為你知道，你去上學是為了接受教育，而回家時卻少了一隻眼睛。」

學區

上一則

新春新風尚，人人愛健康！ASQ《華語戒煙專綫》送20元禮物卡

下一則

移民局 6管道提問

延伸閱讀

洛城新語╱家長頭痛的學區註冊日

洛城新語╱家長頭痛的學區註冊日
金山人語／家長頭痛的學區註冊日

金山人語／家長頭痛的學區註冊日
華人聚集學區 面臨生源壓力 羅蘭聯合年少300多人

華人聚集學區 面臨生源壓力 羅蘭聯合年少300多人
核桃谷學區教育質量高、可跨區 學生人數穩定

核桃谷學區教育質量高、可跨區 學生人數穩定
「功夫之夜」 東灣上演

「功夫之夜」 東灣上演

熱門新聞

矽谷的谷歌華人工程師陳立人涉嫌家暴殺害妻子于軒一案震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

2024-02-03 18:33
美超微創始人兼執行長梁見後自從躋身億萬富翁（Billionaire）後，首度公開參加大型活動。（記者葛歆睿／攝影）

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

2024-02-04 03:02
谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

2024-01-30 20:14
紀錄顯示陳立人目前已出院入獄。（記者徐蓓蓓╱拼圖）

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

2024-02-07 00:04
Google首席執行長皮伽在備忘錄中表示，預計還會有更多的裁員，但不會像去年那麼多。該科技巨頭到3月底的員工遣散費已達30億元。（美聯社）

Google持續裁員 遣散費已近30億元

2024-02-04 19:22
辯護律師施羅德表示，他也不知道陳立人為何仍未出庭。（記者徐蓓蓓╱攝影）

陳立人案第5次提審仍未出庭 辯方律師稱很不尋常

2024-02-05 20:42

超人氣

更多 >
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他