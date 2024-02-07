我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

迎農曆新年 布里德訪金山華埠 開社區安全會議

記者李怡／舊金山報導
布里德（中）與舊金山華埠社區代表們參加社區安全會議。（記者李怡╱攝影）
布里德（中）與舊金山華埠社區代表們參加社區安全會議。（記者李怡╱攝影）

舊金山市政府多位民選官員和社區領袖，小商業代表等6日齊聚華埠，召開社區安全會議，以強調和確保舊金山在農曆新年期間，為居民、遊客和小企業營造一個清潔、安全和充滿活力的環境。

出席當天會議官員有舊金山市長布里德（London Breed）、市行政官朱嘉文(Carmen Chu)、市議會議長佩斯金(Aaron Peskin)、地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)、市律師邱信福(David Chiu)、市估價官郭華健(Joaquin Torres)與警察局長史考特(Bill Scott)。中華總會館、中華總商會代表共同出席。

為迎接龍年新春，公務局專員清掃華埠街道。（工務局供圖）
為迎接龍年新春，公務局專員清掃華埠街道。（工務局供圖）

舊金山華埠是北美最古老，也是亞洲以外最大的唐人街。市長布里德表示，龍年象徵著活力、幹勁和信心。這些特質體現了市政府致力於確保華埠在這一重要節日期間的安全、清潔工作。為服務好華埠社區，市府與華埠社區組織365天都保持者密切的協作。為了慶祝農曆新年，各方將會更加緊密合作，為華埠帶來無限生機與活力。

為迎接龍年新春，公務局專員清潔華埠商戶。（工務局供圖）
為迎接龍年新春，公務局專員清潔華埠商戶。（工務局供圖）

會上舊金山工務局代表表示，春節期間會增加特派專員清掃華埠街道。警察局也將增派警員加強巡邏力度，為包括2月24日舉辦的春節大巡遊系列慶祝活動做好準備。

民選官員齊聚華埠，確保公共安全道路清潔。圖為市長布里德發言。（記者李怡╱攝影）
民選官員齊聚華埠，確保公共安全道路清潔。圖為市長布里德發言。（記者李怡╱攝影）

自2月1日起，舊金山警察局（SFPD）在華埠專門增加巡邏警員，以確保居民和遊客們安全慶祝活動。由退休警察擔任的社區安全大使，也將被派往華埠。舊金山警察局還會展開派發防詐騙傳單外展活動，部署便衣小組，重點打擊汽車入室盜竊和有組織的零售竊盜活動，以威懾和逮捕潛在犯罪者。

舊金山警察局長史考特表示，迎龍年之際，舊金山警察局將全力以赴，確保民眾度過有趣、安全的新年。史考特提醒民眾到訪舊金山要留心周邊環境，小心停車，車內不要存放任何物品。

地檢長謝安宜表示，舊金山地檢處將繼續與舊金山警察局和其他執法機構合作，確保任何在慶祝活動期間的違法行為將被追究責任並承擔後果。

為營造清潔健康的慶祝環境，工務局特派人員進行了一年一度的深度清潔和美化華埠行動。其中包括強力清洗了代表華埠悠久歷史的龍門牌樓、用蒸汽清潔人行道和各個小巷、清掃垃圾和清除塗鴉等。此外，還將重新粉刷都板街與百老匯街的裝飾龍燈柱，給灣區民眾和世界遊客營造一個溫馨歡樂的春節氣氛。

為迎接龍年新春，公務局專員清掃華埠街道。（工務局供圖）
為迎接龍年新春，公務局專員清掃華埠街道。（工務局供圖）

舊金山 華埠 灣區

上一則

世報矽谷科技營結業典禮 頒學習成果獎

延伸閱讀

迎農曆新年 民選官員齊聚華埠 確保公共安全道路清潔

迎農曆新年 民選官員齊聚華埠 確保公共安全道路清潔
米慎街擺攤禁令 市府再延長6個月

米慎街擺攤禁令 市府再延長6個月
銷售稅制擬改革 減輕遠距工作損失

銷售稅制擬改革 減輕遠距工作損失
暴風雨 舊金山2.5萬戶斷電 300多棵樹倒 布里德走訪市區了解善後

暴風雨 舊金山2.5萬戶斷電 300多棵樹倒 布里德走訪市區了解善後
非裔歷史月同慶華裔春節 布里德：珍惜團聚

非裔歷史月同慶華裔春節 布里德：珍惜團聚

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

2024-01-30 20:14
矽谷的谷歌華人工程師陳立人涉嫌家暴殺害妻子于軒一案震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

2024-02-03 18:33
美超微創始人兼執行長梁見後自從躋身億萬富翁（Billionaire）後，首度公開參加大型活動。（記者葛歆睿／攝影）

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

2024-02-04 03:02
Google首席執行長皮伽在備忘錄中表示，預計還會有更多的裁員，但不會像去年那麼多。該科技巨頭到3月底的員工遣散費已達30億元。（美聯社）

Google持續裁員 遣散費已近30億元

2024-02-04 19:22
洛斯蓋圖華女命案嫌犯伊格已被收監在聖塔克拉拉縣主監獄，不得保釋。（記者孫愛薇／攝影）

北加州洛斯蓋圖華女疑遭夫勒斃案 更多細節曝光

2024-01-31 13:54
辯護律師施羅德表示，他也不知道陳立人為何仍未出庭。（記者徐蓓蓓╱攝影）

陳立人案第5次提審仍未出庭 辯方律師稱很不尋常

2024-02-05 20:42

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多