世報科技營訪矽谷台企 體驗新創文化

阿雅（前右五）向學員們分享美國工作和生活的文化，與台灣的不同，鼓勵學生要勤於發現、勇於創新。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 世界日報矽谷 科技營4日與5日參觀學習兩家台灣新創企業，品嘗到Yo-Kai無人販售機製作的拉麵，也在矽谷阿雅創立的男士衣物租賃公司，學習二手衣從採購、清潔、入庫編號，到時尚搭配、線上銷售、寄出的全過程。學員與創業家面對面交流，深入體驗矽谷創新創業文化。

科技營一行18名學員4日下午首先來到了蒙洛公園市的科技公司辦公樓。在員工用餐和休息區擺放著一台Yo-Kai販售機，十幾種不同風味的拉麵能夠在90秒內製作完成，售價也僅是12元左右。Yo-Kai首席財務官Amanda T表示，無人販售機的適用場景包括商場、機場、公司、學校等，目前共有數百台機器在世界各地運行。

Yo-Kai首席財務官Amanda T表示，無人販售機的適用場景包括商場、機場、公司、學校等，目前共有數百台機器在世界各地運行。（記者王子涵╱攝影）

Amanda T向學員們介紹了無人販售機的工作原理，研發過程以及優勢。她表示，第一台原型機成功打入無人車製造商Tesla的公司。創始人馬斯克 （Elon Musk）在吃下販售機製作的拉麵後十分驚喜，並發布一條推特幫助宣傳。這也幫助Yo-Kai的無人販售機概念進入到更多科技公司。

每一個學員都拿到熱騰騰的拉麵，品嘗後反饋積極。（記者王子涵╱攝影）

她說，販售機有能力製作30多種小吃，食品安全得到農業部（USDA）的認證。機器根據使用場景會自動進行清潔，人力只需要補充原材料即可。

Amanda T表示，販售機有能力製作30多種小吃，食品安全得到農業部的認證，機器根據使用場景會自動進行清潔，人力只需要補充原材料即可。（記者王子涵╱攝影）

每一個學員都拿到熱騰騰的拉麵，品嘗後反饋積極。學員廖祤峰說：「吃的就是一個感動，湯的味道很濃厚，麵吃起來很新鮮，太好吃了。」

創始人阿雅（右）帶領學員深入後方倉庫，示範工作流程。（記者王子涵╱攝影）

次日上午，科技營趕到海沃市的AI租衣新創公司Taelor。創始人阿雅（Andy Chang）帶領學員深入後方倉庫，示範工作流程。

Taelor是男裝租賃服務，但創始人卻是兩位女生。阿雅表示，自己並不精通時尚，但因為工作原因對服裝搭配有一定的需求。嘗試多家女裝租賃公司效果不佳後，她便抓準了男生不喜歡逛街和洗衣的懶惰，以及年輕世代支持環保永續的態度，創立Taelor。

「成功的產品一定是解決了某類人群的痛點。女裝租賃公司解決了女性對時裝不同多樣化的需求，我們解決的是男生不想要去想明天需要穿什麼的問題。」阿雅說。

阿雅邀請公司產品經理等員工向學員們分享美國工作和生活的文化，與台灣的不同，鼓勵學生要勤於發現、勇於創新。