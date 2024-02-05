大專校聯會年會演講 美超微創辦人梁見後談保護地球媽媽

美超微創始人兼執行長梁見後現身演講，引發全場參與者追隨合影，掀起一股「美超微風潮」。（記者葛歆睿／攝影）

被譽為台灣科技業AI 三巨頭之一的美超微（Supermicro）一個月來股價飆漲一倍以上，年漲幅更高達六倍，成了台美兩地許多股民追蹤的目標。美超微創始人兼執行長梁見後在矽谷深耕逾30年，自從去年他躋身億萬富翁後，3日首度公開參加大型活動，引發全場參與者追隨合影，掀起一股「美超微風潮」。

梁見後3日晚間參加北加州 中國大專校友聯合會第40屆年會，並擔任主講。他畢業於國立台灣科技大學電機工程系，是校聯會成員之一，他在會中分享了許多有關環保的概念，之前成立了基金會，在密爾比達買了200畝的土地，將栽種更多保育林，替環保盡一份心力。

梁見後說：「所有人都只有一個地球媽媽，她很偉大，也很脆弱，保護地球媽媽很重要。在發展AI的時候怎麼能做到這點，是大家要思考的問題。美超微希望走在前面，帶領大家走向綠色環保生活。」

梁見後說，相信未來電腦和AI將在生活中無處不在，或許AI手機很快就會問世，如同個人數位秘書一般，十分聰明。而且可以一年365天、一天24小時不間斷工作，隨時為使用者解決問題。

他還提到自己一個願望，就是運用AI技術，讓電腦玩具和遊戲更好玩和更健康，在引人入迷的同時，也能夠增加智慧，提升生活中的成就感。

梁見後表示，隨著電腦愈來愈強大，消耗能量也愈來愈大，所產生的二氧化碳是汙染和極端氣候的元兇。美超微一直致力於把消耗降到最低，並提出領先的綠色電腦概念。「美超微從2004年開始專心做節能減碳 的電腦，沒想到20年後節能減碳變成電腦主流。」他說，「如果全球電腦都走綠色電腦，全球可以省電100億元，相當於100萬棵樹。」