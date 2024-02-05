強低壓驅動 灣區9年來首次龍捲風威脅

灣區周日遭遇強風暴雨，聖他克拉拉市一棵樹木被大風颳倒。(記者孫愛薇╱攝影)

4日早上迅速增強的風暴逼近灣區 ，帶來廣泛影響和破壞。灣區全天都出現時速超過60哩的陣風、河流洪水、25呎高的波浪、雷暴甚至沿海龍捲風 。國家氣象局在加州北部和中部地區發布了15項不同的監視、警告和建議。

這場風暴是由強大低壓系統驅動，接近灣區時正在增強。風暴中心的壓力迅速下降，這個過程在科學上被稱為「氣旋發生」，會迅速增強低壓系統。下午4時風暴達到最強強度，晚上10時後緩慢減弱。

周一早上，灣區核心區可能會有另一波降雨。預計最嚴重的風暴將在周一早上結束，但一些危險仍將存在。

周一全天可能偶爾有傾盆大雨、陣風和雷暴，特別是在蘇拉諾縣東部、康曲柯士縣和阿拉米達縣。雷暴最可能出現在下午。

在大陣雨的情況下，降雨量可能會增加半吋，但大多數地區周一不會出現大雨。周二和周三大部分時間應該是乾燥的，但預計周四下午另一個較弱的系統將帶來另一輪陣雨。本周氣溫高點將在50多度左右，低點將在30至40多度左右。

去年三月，快速的氣旋生成也導致了灣區一場強大的風暴。這場風暴的影響類似，國家氣象局預報員特別擔心由於最強風方向迅速轉變而造成的風害。

周日整個灣區有大風。上午從東南方向吹來持續強風。9時之前在屋崙和舊金山 的陣風速度超過了每小時50哩，到下午早些時候風力增強。沿著海灣海岸線，東南陣風的時速達到60哩。

與灣區典型的西北偏西風相比，這種風向變化會給樹木帶來額外的壓力。風向來自兩個不尋常的方向。由於最近的降雨，土壤已經飽和，許多樹木倒下，停電也有發生。

國家氣象局在下午3時之前向大蘇爾（BigSur）海岸發布了有史以來首次颶風強度警告，陣風速度高達80哩╱小時。

上午9時30分，在舊金山以西五哩處檢測到閃電，這是大氣不穩定的跡象。周日下午的天氣變得更加不穩定，整個灣區都面臨閃電、傾盆大雨、不穩定陣風甚至小冰雹的風險。