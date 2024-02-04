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近優勝美地「火瀑布農莊」5月1日開幕

編譯林思牧／綜合報導
優勝美地新的度假農莊旅館將於5月1日開幕。（翻攝自官網）
優勝美地新的度假農莊旅館將於5月1日開幕。（翻攝自官網）

位於優勝美地國家公園西北入口附近的格洛夫蘭(Groveland)，5月1日有一個度假農莊旅館開幕，遊客又多了一個投宿的選擇，它還可以紓解住宿遊客的人潮，這座農莊已開始接受訂房預約。

灣區人士最愛的渡假勝地，優勝美地絕對占有重要的地位。位於120號公路旁的「火瀑布農莊」(Firefall Ranch)一共有55座度假小木屋(cottages)與別墅(villas)。火瀑布是優勝美地谷(Yosemite Valley)中冬季才會出現的奇景，每年2月中旬到下旬，平常沒水的馬尾瀑布(Horsetail Fall)因為融雪開始現身，當太陽、瀑布與觀賞者在恰當的角度時，瀑布的水看起來像著了火一樣的艷麗。

這座度假農莊由優勝美地旅館集合公司(Yosemite Hotel Collection)管理，目前該集合只有三家旅館，另兩家是淘金溪客棧與水療中心(Rush Creek Lodge& Spa)和長青客棧(Evergreen Lodge)。淘金溪客棧也在格洛夫蘭，長青客棧則是在從克洛夫蘭前往公園內的赫奇赫奇谷(Hetch Hetchy Valley)的路上。

根據管理單位發布的書面資訊，火瀑布農莊是個有歷史意義的農莊，這座面積達300英畝的青草地，1870年代是驛馬車(stagecoach)的停靠站，乘客與馬伕歇息後下一站就是優勝美地。從公園的西北入口進入，可以到達旅客比較稀少的區域，譬如赫奇赫奇谷，在那裡可以欣賞到更多的自然景觀。

管理單位的奇莫曼(Lee Zimmerman)表示，住在這座農莊可以兼有「城市牛仔農莊」(dude ranch)和夏令營(summer camp)的感受，很適合父母親帶孩子同來，另外，他還承諾會把灣區美食帶到這個謝拉山脈山腳下的地點。

從火瀑布農莊網站上的照片看，住在這裡應該比住在公園內的小木屋舒適得多，有意訂房的讀者，請上firefallranch.com瀏覽詳情。疫情以來格洛夫蘭成為許多灣區人有意買房的地點，自住或作為民宿出租都很適宜。

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